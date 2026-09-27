Dos hechos de inseguridad en Usaquén: investigan asesinato y Policía capturó a presuntos ladrones

Dos hechos relacionados con la seguridad ciudadana fueron reportados en la localidad de Usaquén, en el norte de Bogotá. Se trata de un homicidio y de un operativo que terminó con la captura de dos personas señaladas de participar en un robo.

Investigan homicidio en Usaquén

El primer caso ocurrió durante la mañana en la calle 181 con carrera 11, donde las autoridades encontraron a un hombre sin vida al interior de un vehículo.

De acuerdo con la información preliminar, la víctima falleció como consecuencia de heridas ocasionadas con arma de fuego. Tras el reporte, unidades de la Policía llegaron al lugar y acordonaron la zona para facilitar las labores judiciales.

El Cuerpo Técnico de Investigación, CTI, asumió la inspección técnica del lugar de los hechos y el proceso investigativo para establecer cómo ocurrió el ataque, identificar a los responsables y determinar las circunstancias que rodearon el homicidio.

Por ahora, las autoridades adelantan la recopilación de elementos materiales probatorios y evidencias que permitan avanzar en el esclarecimiento del caso.

Dos capturados por presunto robo

En otro procedimiento registrado en Santa Bárbara Oriental, también en la localidad de Usaquén, la Policía capturó a dos hombres, de 26 y 23 años, quienes, según las autoridades, momentos antes habrían hurtado una pulsera a una mujer.

Durante el hecho, la víctima habría sido lesionada con un arma traumática. La Policía indicó que la mujer no presenta heridas de gravedad.

La captura se produjo luego de la reacción de los uniformados y del apoyo de la comunidad, que permitió alertar sobre lo ocurrido y facilitar la ubicación de los presuntos responsables.

Durante el procedimiento, las autoridades recuperaron el elemento que habría sido hurtado y realizaron la incautación de la motocicleta en la que, presuntamente, se movilizaban los dos hombres.

Los capturados fueron dejados a disposición de la autoridad competente para responder por los delitos señalados por las autoridades, mientras avanza el proceso judicial para determinar su responsabilidad.

La Policía Nacional reiteró el llamado a la ciudadanía para informar oportunamente sobre cualquier situación que pueda afectar la seguridad y la convivencia. Para estos casos está habilitada la línea de emergencia 123.