Intervienen fachada de sindicato en Bogotá con 47 menores de edad: había drogas y armas. Foto: MEBOG.

Bogotá D.C

En un operativo que se llevó a cabo en el barrio La Magdalena, localidad de Teusaquillo, la Policía Nacional, a través de la Seccional de Protección y Servicios Especiales encontró a 47 menores de edad en un bar que funcionaba bajo la fachada de sindicato.

Los 47 menores de edad, entre los 9 y 17 años, estarían presuntamente consumiendo licores como cerveza, aguardiente, ron y whisky. Uno de ellos fue encontrado en aparente alto estado de embriaguez.

La mayoría de los padres de los menores fueron hasta el lugar a recogerlos, ya que al parecer les habrían dicho mentiras para salir. Mientras que otros fueron dejados a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

“S pudo evidenciar que este establecimiento ha cambiado varias veces de razón social con el fin de evitar los controles de las autoridades y revista cuatro suspensiones de la actividad por diferentes comportamientos contrarios a la convivencia”, señaló el comandante de la Estación de Policía de Teusaquillo, Andrés Melenje.

Al establecimiento se le impuso como medida correctiva la suspensión temporal de la actividad por un término de diez (10) días, por permitir el presunto consumo de bebidas embriagantes a menores de edad.