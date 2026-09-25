Lo que nadie dice sobre la retractación de David Murcia Guzmán

Desde el pasado 24 de septiembre, cuando la revista Semana –tan cercana al Gobierno– reveló en primicia la carta del cerebro de DMG a la Fiscalía, los medios han titulado: “David Murcia Guzmán se retracta de los señalamientos contra Abelardo de la Espriella, dice que le ofrecieron ser gestor de paz en el gobierno Petro”.

Esa información no revela toda la verdad de estos hechos.

A la noticia le hacen falta unos elementos necesarios de contexto y varias pruebas que corroboran lo dicho por Murcia en su entrevista a mí y en una denuncia, elaborada antes de la entrevista, que él entregó a la Comisión de Disciplina Judicial.

Primero: La carta de retractación de David Murcia Guzmán no se produce súbitamente y a propósito de nada. El sábado 29 de agosto de 2026, es decir, 22 días después de la posesión de Abelardo de la Espriella (antiguo abogado de DMG) como presidente de la República, Murcia fue trasladado de La Picota en Bogotá a la cárcel de Palogordo en Santander.

No existe hasta ahora ninguna explicación sobre el traslado que empeoró sus condiciones de reclusión y lo envió lejos de su núcleo familiar. Así las cosas, el envío de Murcia a Palogordo solo puede interpretarse como un castigo.

Segundo: La orden de traslado la imparte el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, que depende del Ministerio de Justicia. El ministro de Justicia es Iván Cancino, quien fue el apoderado del hoy presidente Abelardo de la Espriella en el proceso disciplinario iniciado por la denuncia de David Murcia contra él.

Ese proceso fue archivado por prescripción de la conducta disciplinaria, es decir, porque los hechos denunciados habían sucedido mucho tiempo antes. El ahora ministro Cancino, en junio de este año, semanas antes de asumir el cargo actuó en audiencias como apoderado de Abelardo de la Espriella y por ende, contraparte del ahora trasladado David Murcia Guzmán.

Tercero: Murcia asegura en su carta que las manifestaciones que hizo “estuvieron precedidas de expectativas que me fueron planteadas desde sectores cercanos al Gobierno Nacional anterior, relacionadas con una eventual vinculación a la figura de gestor de paz y a la posibilidad de acceder, por esa vía, a mi libertad”.

Sin embargo, de lo que existen pruebas no es de que el gobierno de Gustavo Petro le haya ofrecido ser gestor de paz sino de lo contrario, que fue David Murcia quien solicitó tener esa condición y lo hizo –por favor óiganlo bien– tres años antes de hablar sobre Abelardo de la Espriella.

A Semana le hubiera bastado con consultar sus propios archivos para encontrar esa información. El 2 de mayo de 2023, como le digo tres años antes de hablar sobre Abelardo de la Espriella, ese medio publica un artículo titulado: “ Ahora quiere ser gestor de paz, la nueva carta de David Murcia Guzmán para recuperar la libertad. Le envió mensaje al presidente Petro ”.

La carta, enviada por David Murcia al entonces presidente desde la cárcel de la Tramacúa en Valledupar, tiene fecha del 28 de abril de 2023, y ustedes pueden verla a continuación:

También pueden ver la carta de retractación de David Murcia a la Fiscalía en la que dice que “los honorarios profesionales que pagué al doctor Abelardo de la Espriella correspondieron a la justa contraprestación por las gestiones jurídicas que efectivamente prestó en su momento (…) sin que exista de su parte apropiación indebida de dinero alguno en mi perjuicio”.

También dice que se retracta de haber dicho que el hoy presidente “es un ladrón, un traicionero que me dejó tirado” ni que “así de frente, se robó esa platica”.

El arrepentimiento le llegó al trasladado David Murcia cuando Iván Cancino, su contraparte en el proceso contra De la Espriella, se convirtió en su carcelero.

El hombre de DMG asegura que no es cierto que “El doctor Abelardo de la Espriella me haya pedido 760 millones de pesos “para un trabajo que él dijo que se tenía que hacer, que tenía que mover algunas fichas en el Congreso” ni que me haya manifestado que necesitaba “760 millones de pesos porque hay que tocar a algunos congresistas”“.

Sin embargo esta retractación tiene un problemita. Hay interceptaciones, efectuadas por la Fiscalía en el año 2008, hace 18 años, que prueban que Abelardo de la Espriella sí pidió esos 760 millones de pesos y para que los pidió:

La primera interceptación registra una conversación entre Lina María Rodríguez, miembro del equipo de DMG, con William Suárez, el segundo al mando en el grupo DMG. Fue grabada el 29 de octubre de 2008 y por fortuna tengo la copia:

WILLIAM SUAREZ: “¿Quién?

LINA: Daniel, Daniel Ángel.

WILLIAM SUÁREZ: Sí.

LINA: “Y me dijo que mañana Abelardo tiene que… tiene que mover unas cosas al interior del Congreso y que necesita 760”

WILLIAM SUÁREZ: ¿Cuánto?

LINA: “760 porque tiene que modificar unas cosas que van a hacer” LINA: “Unas leyes al interior del Congreso”

No es la única grabación que habla de los 760 millones de pesos para Abelardo de la Espriella. Al día siguiente, jueves 30 de octubre de 2008, Lina le comunica a William Suárez que la entrega de ese dinero está autorizada:

WILLIAM SUÁREZ: “Sí, aló”

LINA: “Listo, señor. Que sí autorizó los 760”

WILLIAM SUÁREZ: “¿Los qué?

LINA: “Los 760”

WILLIAM SUÁREZ: “De qué”

LINA: “De Abelardo de la Espriella”

WILLIAM SUÁREZ: “Hijuemadre”

Inmediatamente después de esa comunicación, William Suárez instruye a Sandra Daza, la tesorera de DMG, para que efectúe el pago a Abelardo de la Espriella.

WILLIAM SUÁREZ: “Hay un pago que hay que hacer aquí del Doctor La Espriella”

SANDRA DAZA: “Sí” WILLIAM SUÁREZ: “De 760”

SANDRA: “¿760?”

Las llamadas se encargan de desmentir la retractación de David Murcia y, en cambio, confirman que si existió la petición y la entrega de ese dinero.

En el trascurso del juicio de DMG, el agente del CTI Joselito Medina Moyano declaró que hizo seguimientos a un carro de transporte de valores de la empresa Transval, una de las compañías del grupo empresarial DMG, que en esa fecha llegó hasta la oficina del abogado Abelardo de la Espriella ubicada en la carrera 13 número 85-66.

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No hay constancia de que ningún congresista haya sido sobornado. A De la Espriella, la fiscalía le archivó el proceso por “Cohecho por dar u ofrecer”. Sin embargo, en el juicio a DMG, quedó claro que al hoy presidente sí le entregaron los 760 millones de pesos el 30 de octubre de 2008.

Y fíjense lo que son las casualidades. Cinco semanas después, el 4 de diciembre de 2008, Abelardo Gabriel de la Espriella Otero compró de contado un apartamento. Le costó 700 millones de pesos, es el apartamento 701 ubicado en la carrera 6ª número 86-20 de Bogotá. Ustedes pueden ver aquí el certificado de la Oficina de Registro de Instrumentos Públicos:

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La escritura asegura que lo pagó de contado. Una coincidencia verdaderamente portentosa.

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