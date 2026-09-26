Recuperación de espacio público en Avenida NQS: 19 cambuches desmontados

Avanzan las actividades de recuperación de espacio público en la ciudad. Las autoridades se tomaron la Avenida NQS desde desde la calle sexta hasta la calle 92 logrando desmontando 19 cambuches, recolectando 31 metros cúbicos de residuos y recuperando 615 metros cuadrados de espacio público.

“Operación Espacio Público es un trabajo permanente, 24/7, que hacemos en equipo para recuperar los espacios de Bogotá. No se trata solamente de intervenir un punto, sino de mantener la presencia institucional, atender las diferentes situaciones que encontramos y trabajar para que estos lugares puedan seguir siendo disfrutados por la ciudadanía”, aseguraron desde la Secretaría de Gobierno.

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Así mismo se realizó intervención social en esta zona, dirigida a personas en condición de habitabilidad de calle, durante la jornada, 25 personas recibieron la socialización de la oferta institucional para atener a esta población.

Este tipo de operativos se continuarán realizando en las localidades priorizadas: Puente Aranda, Mártires, Antonio Nariño, Teusaquillo, Fontibón, Chapinero y Barrios Unidos, junto con la Policía Nacional, UAESP, Secretaría de Gobierno, Secretaría de Seguridad, Secretaría de Integración Social, Defensoría del Espacio Público y TransMilenio.