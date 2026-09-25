Pretendían hurtar dinero de programa Adulto Mayor en Corresponsal Bancario de Usme

Dos hombres de 20 y 34 años de edad fueron capturados en flagrancia, cuando acababan de ingresar a un corresponsal bancario en la localidad de Usme, intimidando a su administrador para realizar el hurto del dinero del lugar, que correspondía al que sería usado para el pago de la trasferencia monetaria Adulto Mayor, correspondiente a $30 millones de pesos.

Los uniformados se encontraban realizando labores de patrullaje cuando fueron alertados por la comunidad y lograron ingresar al lugar y detener el hurto. Al momento de la captura los hombres tenían en su poder dos armas traumáticas y 30 millones de pesos en efectivo que acaban de hurtar en el lugar.

“Estas personas pretenden ingresar a un establecimiento comercial el cual funciona como corresponsal bancario en el momento en el que sus empleados traían el dinero para el pago de la bonificación del adulto mayor. estas personas ingresan, intimidan a los empleados con armas de fuego” aseguró el Teniente Coronel Oscar Florez, Comandante Estación de Policía Usme.

Además, uno de los capturados tenía anotaciones por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Ambos capturados fueron dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación.