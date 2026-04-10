Subsidio de Vivienda en Bogotá: Secretaría del Hábitat abre 2000 cupos para cerrar compras

De fondo: Imagen de referencia de un conjunto de apartamentos (Crédito: Getty Images) / Logo: Secretaría del Hábitat (Cortesía: Alcaldía de Bogotá)

La Secretaría Distrital de Hábitat de Bogotá habilitó este inicio de abril de 2026 2.000 cupos del programa ‘Reactiva tu Compra’ con el fin de impulsar la venta de vivienda y facilitar que más hogares puedan cerrar su proceso de compra en el distrito.

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Este programa está dirigido a hogares que ya iniciaron su proceso de compra de vivienda, pero tienen dificultades para completar el cierre financiero, especialmente en viviendas próximas a escrituración y entrega.

A través de este programa, las familias pueden recibir un subsidio de $17.509.050 en 2026, que se convierte en ese impulso definitivo para completar sus procesos.

¿Quiénes pueden acceder al programa ‘Reactiva tu compra’ de la Secretaría Distrital de Hábitat?

Este programa está pensado para familias que tienen dificultades para financiar sus créditos en mora. Algunos requisitos clave son:

El (la) jefe de hogar debe ser mayor de edad.

Los ingresos del hogar no deben superar los $7.003.620 mensuales (2026).

No ser propietario de vivienda en Colombia.

No haber recibido subsidios de vivienda antes (salvo excepciones para cierre financiero).

No haber sido sancionado en procesos de asignación de subsidio de vivienda.

Una de las grandes ventajas del programa es que permite combinarse con otros subsidios de vivienda, lo que facilita aún más que las familias logren completar el valor total de su hogar.

Así puede aplicar al programa ‘Reactiva tu compra’

Si cuenta con los requisitos necesarios para presentarse como aspirante, debe seguir los siguientes pasos

Acérquese a la sala de ventas del proyecto donde está comprando la vivienda.

Verifique que el proyecto esté inscrito en la Secretaría del Hábitat.

Una vez inscrito, se validarán los requisitos y, si los cumple, se le asignará el subsidio para incluirlo en la escritura de la vivienda.

“Desde la Secretaría de Hábitat reiteramos la invitación a todas las familias bogotanas: acérquense, pregunten, infórmense y den ese paso que puede cambiar su vida. Porque en Bogotá, tener casa propia no tiene que quedarse en un sueño: hoy puede convertirse en una realidad.”, insistió la secretaria del Hábitat, Vanessa Velasco Bernal.

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Constructores y vendedores también pueden participar en el programa

Los constructores y vendedores interesados pueden inscribirse en el programa a través de la página autorizada (https://suav.habitatbogota.gov.co/login) y registrar sus proyectos. Las viviendas deben cumplir con los siguientes criterios:

La vivienda debe ser de interés social (VIS) o interés prioritario (VIP).

Tener mínimo 36 m² de área construida o habitable, según el POT vigente.

No superar los límites de precio establecidos por la ley para vivienda VIS o VIP.

Si necesita más información sobre el programa o acompañamiento en el proceso de postulación, puede dirigirse a las oficinas de atención al ciudadano de la Secretaría Distrital del Hábitat (SDHT), ubicada en la carrera 13 # 52 –13 o comunicándose a la línea telefónica: (601) 3581600.

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¿’Reactiva tu compra’ permite combinar el subsidio de vivienda?

Sí. El programa permite la concurrencia de varios subsidios de vivienda otorgados por distintas entidades que hagan parte del Sistema Nacional de Vivienda de Interés Social, para facilitar el acceso a una solución de vivienda. La suma de beneficios procede, cuando la naturaleza de las modalidades que se asignen de manera concurrente permita su aplicación sobre una misma solución de vivienda.

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