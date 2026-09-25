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26 sep 2026 Actualizado 10:32

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Alivios tributarios para contribuyentes morosos en Cundinamarca: Descuentos del 90%

Deudores morosos del 2025 y años anteriores del impuesto vehicular, impuesto al consumo y el impuesto de registro podrán acceder a beneficios.

Imagen de referencia a impuesto vehicular en Cundinamarca/ Getty Images

Imagen de referencia a impuesto vehicular en Cundinamarca/ Getty Images / boonchai wedmakawand

Imagen de referencia a impuesto vehicular en Cundinamarca/ Getty Images

Estefanía Maldonado Posada

Bogotá
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Colombia

Intereses y sanciones generadas por la mora de obligaciones tributarias pendientes a las vigencias 2025 y anteriores con el departamento de Cundinamarca, podrán tener un 90% de descuento; beneficio que tendrá vigencia hasta el 30 de diciembre de 2026.

El beneficio aplica para obligaciones relacionadas con los tributos departamentales, entre ellos el impuesto sobre vehículos automotores, el impuesto al consumo y el impuesto de registro, de acuerdo con las condiciones establecidas para cada tributo.

Esta medida busca facilitar que los contribuyentes se pongan al día con sus obligaciones y reduzcan significativamente los intereses y sanciones acumulados por el incumplimiento. El descuento se aplicará exclusivamente sobre estos conceptos y no sobre el valor del impuesto adeudado.

En el caso específico del impuesto sobre vehículos automotores, los usuarios pueden consultar su obligación, descargar la factura y realizar el pago en línea a través de la página web de la Gobernación de Cundinamarca.

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