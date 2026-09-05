Concejo de Soacha actualizó el Plan de Ordenamiento Territorial tras 26 años

Cundinamarca

26 años pasaron para que se aprobara el nuevo Plan de Ordenamiento Territorial (POT) de Soacha. El proyecto de acuerdo llegó al Concejo Municipal para debatirse y fue finalmente aprobado en medio de polémicas.

“Durante décadas, las decisiones del crecimiento de Soacha se tomaron desde el Gobierno Nacional sin escuchar a la ciudadanía, y en muchos casos, desconociendo la autonomía territorial y las competencias del Concejo Municipal”, aseguró el alcalde Julián Sánchez ‘Perico’ , quien ha defendido este proyecto.

¿Un nuevo relleno sanitario?

Uno de los temas más polémicos es el del suelo para el Parque Tecnológico y Ambiental (PTA), ya que sectores críticos y exconcejales cuestionaron esta propuesta que podría abrir la puerta a un proyecto de disposición de residuos a gran escala.

Sin embargo, la Alcaldía insiste en que no ese predio no se convertirá en un relleno sanitario. “El parágrafo 2 del artículo 190 prohíbe expresamente la localización, construcción, operación, ampliación o desarrollo de rellenos sanitarios, botaderos a cielo abierto o cualquier otra modalidad de disposición final permanente de residuos”, indicó ‘Perico’.

Argumentó que el Parque Tecnológico y Ambiental lo que pretende es seguir los principios de Basura Cero y la implementación de la economía circular.