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04 sep 2026 Actualizado 22:33

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Incendio forestal en Viotá, Cundinamarca: Bomberos atienden la emergencia

En este mes de septiembre se han presentado dos incendios forestales.

Incendio forestal en Viotá, Cundinamarca: Bomberos atienden la emergencia. Foto: Bomberos de Cundinamarca.

Incendio forestal en Viotá, Cundinamarca: Bomberos atienden la emergencia. Foto: Bomberos de Cundinamarca.

Incendio forestal en Viotá, Cundinamarca: Bomberos atienden la emergencia. Foto: Bomberos de Cundinamarca.
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En horas de la tarde de este viernes 4 de septiembre, se reportó un incendio forestal en zona rural del municipio de Viotá, en la vereda Quebrada Seca. El Cuerpo de Bomberos del municipio se encuentran atendiendo la emergencia.

Minutos más tarde también se registró un incendio entre los municipios de Apulo y Tocaima, que está tratando de ser extinguido por las autoridades para evitar que se propague el fuego.

El mes de agosto fue uno de los más críticos en cuestión de incendios para el departamento de Cundinamarca, pues registró 262 incendios forestales que afectaron 50 municipios.

Los incendios consumieron, durante ese mes, en total 2,105 hectáreas aproximadamente. Siendo uno de los meses más críticos.

Hasta el momento, durante los primeros días de septiembre se han presentado estas dos conflagraciones. Sin embargo, las autoridades están atentas ante cualquier situación que se presente.

Juliana De Los Ríos

Juliana De Los Ríos

Periodista egresada de la Universidad del Rosario con énfasis en redes sociales y marketing digital....

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