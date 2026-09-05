Bogotá y Cundinamarca trabajan en plan de movilidad para reducir muertes en siniestros viales

Una persona muerta y una herida dejó siniestro vial cerca de Arjona

Bogotá D

Las muertes por accidentes de tránsito es un fenómeno que ha aumentado en Bogotá y tampoco es ajeno al país. Cada año, 615 personas pierden la vida en un siniestro vial en la capital y en 17 municipios de Cundinamarca.

Esto quiere decir que esta problemática va más allá de las fronteras terrestres. Debido a esta problemática, la Agencia Regional de Movilidad (ARM) se unió con las Secretarías de Movilidad de Bogotá, Cundinamarca y Soacha y WRI Colombia, para construir una Agenda Regional de Seguridad Vial, que busca pasar de esfuerzos territoriales aislados a acciones coordinadas para proteger la vida en las vías.

El primer paso consiste en la creación de un “Laboratorio Regional” de seguridad vial para analizar los corredores con alta siniestralidad y concentrar allí las capacidades de los municipios de la región, e implementar soluciones.

Este enfoque permitiría pasar de compartir experiencias a construir evidencia regional sobre las medidas que pueden tener mayor impacto para reducir los riesgos y salvar vidas.

“Queremos que esta Agenda nos permita llevar la articulación a las vías. Identificar corredores críticos, probar soluciones, medir sus resultados y aprender de lo que mfunciona. Si logramos hacerlo bien en Bogotá y la región, esos aprendizajes también pueden servirles a otros territorios del país”, señaló Claudia Mercado, directora general de la Agencia Regional de Movilidad.

Cinco frentes para comenzar

Durante el encuentro, las entidades identificaron cinco líneas que pueden orientar la construcción de la Agenda Regional de Seguridad Vial:

1. Más y mejores datos: compartir información para conocer dónde y por qué ocurren los siniestros y tomar mejores decisiones.

2. Corredores prioritarios: concentrar esfuerzos en los puntos y corredores con mayor siniestralidad.

3. Gestión de la velocidad: avanzar en un Plan Regional que combine pedagogía, control, señalización y tecnología.

4. Infraestructura más segura: identificar y atender las condiciones de las vías que representan mayores riesgos.

5. Mayor articulación: conectar las estrategias que ya desarrollan la ARM, Bogotá, Cundinamarca y los municipios y coordinar nuevas acciones entre las autoridades.