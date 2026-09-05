Pareja se hizo pasar por vidente para robar a una anciana en Bogotá: Policía recuperó pulsera de oro. Foto: MEBOG.

Bogotá D.C

A plena luz del día en la avenida Suba con calle 127 , sector conocido como Lagos de Córdoba, una pareja se movilizaba en un vehículo particular y haciéndose pasar por supuestos videntes, robaron una pulsera de oro a una mujer de 82 años. Tras cometer el robo, el hombre descendió del automóvil e intentó escapar cruzando la avenida a pie.

Inmediatamente, los uniformados del CAI Alhambra activaron un plan candado y el sobrevuelo de drones, logrando interceptar al delincuente que intentó huir en la Carrera 125 con Avenida Suba.

“Es de resaltar que al momento del procedimiento, una de las personas que tenia la manilla, al verse sorprendido la lanza hacia un tejado y logramos ubicarla ye recuperarla”, aseguró el teniente coronel, Julio César Botero, comandante de la Estación de Policía de Suba.

Las dos personas fueron capturadas, el automóvil en el que se movilizaron fue inmovilizado y la pulsera recuperada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

Cabe resaltar que la víctima, en compañía de sus familiares, reconoció plenamente a los detenidos como los responsables del hurto.