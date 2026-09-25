Así empezaron las obras en la ALO Sur: Gobierno nacional y distrital vigilan el proyecto

El Instituto de Desarrollo Urbano, IDU, la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, y la Gerencia para Bogotá, visitaron el terreno donde iniciaron las obras para la Avenida Longitudinal de Occidente, ALO SUR; proyecto que tendrá más de $2 billones de inversión.

Este proyecto 5G busca descongestionar los accesos al centro y suroccidente de la capital, especialmente la Autopista Sur, por donde ingresa gran parte de la carga que abastece a la ciudad. Beneficia directamente a más de 2 millones de habitantes de Bosa, Kennedy y Fontibón y generará más de 16.000 empleos.

“Estamos en los predios por donde va a arrancar la ALO Sur, muy cerca al Metro, al parque Gibraltar y al CEFE, un lugar de mi corazón. Así que, siguiendo la instrucción del alcalde Carlos Fernando Galán, nos estamos articulando y ayudándonos para avanzar y destrabar las obras”, aseguró Orlando Molano, Director del IDU.

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Cronograma de la obra

Con un plazo de ejecución de cuatro años, la construcción del proyecto ALO Sur se realizará de manera progresiva. Durante los dos primeros años, se habilitará la calzada oriental, la cual operará provisionalmente en ambos sentidos (sur-norte y norte-sur) como parte de las Unidades Funcionales 0, 1, 2 y 3. Posteriormente, en los dos años restantes y tras concluir las Unidades Funcionales 4, 5 y 6, entrará en servicio la calzada occidental, consolidando así el corredor definitivo en doble calzada.

Las obras comenzarán con la intervención de la calzada oriental a través de tres frentes clave, distribuidos de la siguiente manera:

Unidad Funcional 1: Enfocada en el mejoramiento y rehabilitación de 9,5 kilómetros de vía entre la intersección Canoas y el estribo norte del puente sobre el río Bogotá. Este tramo incluye, además, la construcción del nuevo enlace a desnivel en Canoas.

Enfocada en el mejoramiento y rehabilitación de de vía entre la intersección Canoas y el estribo norte del puente sobre el río Bogotá. Este tramo incluye, además, la construcción del nuevo enlace a desnivel en Canoas. Unidad Funcional 2: Abarca un segmento de 6,1 kilómetros . En este frente se rehabilitarán 1,8 kilómetros (desde el estribo norte del puente sobre el río Bogotá hasta la proyección de la Avenida Bosa) y se construirán 4,3 kilómetros de calzada completamente nueva (desde la proyección de la Avenida Bosa hasta la Avenida Américas).

Abarca un segmento de . En este frente se rehabilitarán 1,8 kilómetros (desde el estribo norte del puente sobre el río Bogotá hasta la proyección de la Avenida Bosa) y se construirán 4,3 kilómetros de calzada completamente nueva (desde la proyección de la Avenida Bosa hasta la Avenida Américas). Unidad Funcional 3: Comprende la construcción de 3,3 kilómetros de calzada oriental entre la Avenida Américas y la Calle 13. Esta fase incorpora la primera etapa del enlace definitivo de la ALO con la Calle 13.

Estas tres unidades funcionales conforman la fase inicial que permitirá poner en servicio la primera calzada del proyecto.

El proyecto incluye la construcción de 46 puentes, además de 153.000 metros cuadrados de andenes, zonas verdes y ciclorruta, y una ciclorruta de 3,2 kilómetros en el costado occidental entre Canoas y el parque arqueológico Canoas.