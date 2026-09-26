Caravana de vehículos eléctricos e híbridos recorrerá Bogotá por el bienestar de las mascotas
Más de 30 vehículos se desplazarán por diferentes vías de Bogotá y la Sabana Norte, en un desfile que busca llamar la atención sobre la movilidad sostenible y los efectos que el ruido y las vibraciones puede provocar en las mascotas.
En la ciudad de Bogotá habrá una caravana por el bienestar de las mascotas que partirá a las 9:00 a.m. desde el centro comercial Unicentro, en el norte de Bogotá, y finalizará en el municipio de Sopó, donde está prevista su llegada hacia las 11:00 a. m.
La iniciativa hace parte de la tercera caravana multimarca de vehículos electrificados organizada por ALL ENGINE y contará con la participación de automóviles de diferentes marcas.
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De acuerdo con la organización, el recorrido tiene como objetivo acercar a los ciudadanos a las alternativas de movilidad eléctrica e híbrida y mostrar algunos de sus posibles beneficios en los desplazamientos cotidianos.
Uno de los pilares centrales de la iniciativa en esta edición será el bienestar de las mascotas durante los viajes en automóvil. La iniciativa asegura que los vehículos eléctricos generan menos ruido y vibraciones mecánicas que los modelos convencionales, condiciones que ayudan a que los desplazamientos sean más tranquilos para los animales.
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La caravana pasará por como la calle 116, la Avenida Córdoba, la calle 127 y la Avenida Boyacá. Luego de esto, los vehículos tomarán el norte de la ciudad, pasarán por el puente de la Calle 153 y seguirán por la Autopista Norte hasta el peaje Los Andes, antes de llegar a Sopó.
En la caravana participarán más de 30 vehículos de marcas como Mazda, Porsche, BMW, BYD, MINI, Kia, Geely, Chevrolet, Chery, Nissan, Honda, Changan, Suzuki, GWM, Citroën, Mercedes-Benz, Smart, Xpeng y Subaru.
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Durante el evento, algunos de los automóviles estarán identificados con la mascota que viaja habitualmente en ellos y la caravana culminará con una exposición en Sopó, donde los asistentes podrán conocer diferentes modelos de vehículos electrificados disponibles en el país y recibir información sobre este tipo de tecnología.
De igual manera, gracias a una alianza con Laika, en la actividad también está prevista la donación de una tonelada de alimento para perros a una fundación de rescate.
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Cristian Contreras
Comunicador social y periodista de la Universidad Sergio Arboleda con más de 4 años de experiencia en...