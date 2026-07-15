Alcaldía anunció pasos para postular a ‘Mejora Tu Casa’ en Bogotá: Así se puede inscribir

La Alcaldía de Bogotá dio a conocer el paso a paso para que las familias interesadas puedan postularse al programa ‘Mejora Tu Casa’, una estrategia liderada por la Secretaría Distrital del Hábitat y la Caja de la Vivienda Popular (CVP), que entrega subsidios para mejorar las condiciones habitacionales de los hogares más vulnerables de la capital.

La iniciativa busca financiar adecuaciones locativas en viviendas urbanas y rurales, permitiendo realizar obras como reparación de techos, cambio de pisos, mejoramiento de baños y cocinas, sin necesidad de tramitar una licencia de construcción.

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¿Qué es el programa ‘Mejora Tu Casa’ en Bogotá?

‘Mejora Tu Casa’ es un programa de la Alcaldía de Bogotá que entrega subsidios destinados al mejoramiento de viviendas con déficit de habitabilidad.

Las intervenciones priorizan espacios esenciales del hogar, como baños y cocinas, además de otras adecuaciones locativas que permitan mejorar la calidad de vida de las familias beneficiarias.

Los montos del subsidio son:

Vivienda urbana: hasta 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV).

hasta 15 salarios mínimos mensuales legales vigentes (SMMLV). Vivienda rural: hasta 22 SMMLV, más un apoyo adicional de transporte de hasta 8 SMMLV, según corresponda.

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Paso a paso para inscribirse en ‘Mejora Tu Casa’

La Secretaría Distrital del Hábitat explicó que el proceso de inscripción no inicia mediante una convocatoria virtual o abierta, sino directamente en los barrios priorizados por el Distrito.

Estos son los pasos para postularse:

Recibir el volante de invitación: Funcionarios de la Dirección de Mejoramiento de Vivienda visitan los barrios priorizados y entregan un volante con la fecha, hora y lugar del espacio de diálogo. Este documento es la invitación oficial para participar. Asistir al espacio de diálogo: Durante la jornada, profesionales de la Caja de la Vivienda Popular explican el funcionamiento del programa, los requisitos, el proceso de selección y resuelven las dudas de los asistentes. Reunir la documentación requerida: Entre los principales documentos están la fotocopia de la cédula del propietario del inmueble y el recibo del impuesto predial correspondiente a 2026, además de otros soportes que sean solicitados durante la convocatoria. Formalizar la inscripción. Con los documentos completos, los hogares podrán presentar oficialmente su postulación y avanzar a las etapas de evaluación técnica y social, que definirán si la vivienda puede ser intervenida.

¿Cuáles son los requisitos para acceder al subsidio de ‘Mejora Tu Casa’?

Para ser beneficiario del programa, los hogares deberán cumplir, entre otros, con las siguientes condiciones:

El valor de la vivienda no podrá superar el tope establecido para una Vivienda de Interés Social (VIS).

Al menos un integrante del hogar debe ser propietario o poseedor del inmueble que será intervenido.

Ningún miembro del hogar podrá ser propietario de otro inmueble en Colombia, salvo casos de propiedad proindiviso o en comunidad.

Ningún integrante debe haber recibido un subsidio de vivienda aplicado por el Gobierno Nacional o por el Sistema Nacional o Distrital, excepto cuando el subsidio haya sido otorgado hace más de 10 años y la vivienda continúe presentando déficit cualitativo.

No se podrán realizar intervenciones en áreas protegidas del sistema ambiental nacional, regional o distrital, salvo autorización expresa de las autoridades competentes.



