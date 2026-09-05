América no perderá los puntos, pero Yhormar Hurtado sufre sorpresiva sanción de Dimayor: esto pasó

Insólita decisión en el fútbol colombiano respecto al caso Yhormar Hurtado, lateral derecho del América de Cali.

A pesar de que clubes del país han denunciado al cuadro escarlata por la alineación indebida del futbolista de 29 años, este viernes 4 de septiembre se publicó una resolución del Comité Disciplinario de la DIMAYOR en la que se le mantienen los puntos al cuadro escarlata, pero se sanciona a Hurtado... Insólito caso.

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América no pierde los puntos con Boyacá Chicó

Según se detalla en la resolución, el Comité Disciplinario desestimó el reclamo del Boyacá Chicó por alinear indebidamente a Yhormar Hurtado, dado que no se atentó contra el artículo 83 inc. b) y d) del Código Disciplinario de la FCF.

Lo anterior significa que se mantiene el abultado resultado de 7-0 en favor de los vallecaucanos, lo cual significa que se mantiene como líderes del torneo nacional con 20 puntos y +16 en la diferencia de gol.

Así como ocurrió lo anterior, se espera que las demás denuncias en contra del cuadro escarlata terminen a su favor. Todo esto debido a que fue inscrito correctamente bajo los parámetros que el torneo establece y el mismo certamen así lo aceptó.

Yhormar Hurtado sufre sorpresiva sanción de DIMAYOR

En la misma resolución, DIMAYOR advierte que hubo una infracción contra el Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores (RETJ) de la FIFA, más exactamente el artículo 5.4, el cual estipula la cantidad de equipos en los que un futbolista puede estar inscrito y con cuáles puede tener actividad.

La clave acá es que mientras al América se le juzgó con la normativa de la FCF, al jugador se le aplicó el reglamento internacional, por este motivo se habla del artículo de la FIFA.

Es por todo lo anterior que se decidió declarar a Hurtado como inelegible para cualquier competición que afronte el América de Cali a partir del 4 de septiembre. Es decir, no hubo falta en los anteriores partidos debido a que la notificación empieza a regir desde ahora.