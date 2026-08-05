Yhormar Hurtado, suspendido provisionalmente mientras Dimayor estudia su inscripción con América

El Comité Disciplinario del Campeonato de la Dimayor suspendió provisionalmente por siete días al lateral Yhormar Hurtado mientras avanza la investigación por una presunta irregularidad en su inscripción con América de Cali. La medida surge luego de las denuncias presentadas por Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó, rivales a los que el conjunto escarlata venció en las dos primeras fechas de la Liga BetPlay II-2026.

La polémica se originó porque Hurtado actuó durante este año con Deportes Tolima, posteriormente fue transferido al Always Ready de Bolivia y más tarde regresó al fútbol colombiano para vincularse al América. Los clubes denunciantes consideran que el jugador habría incumplido la reglamentación de la FIFA que limita la participación en tres equipos durante una misma temporada.

Las denuncias fueron admitidas por el Comité con base en los literales b y d del artículo 83 del Código Disciplinario Único de la Federación Colombiana de Fútbol, que contempla sanciones cuando un club alinea a un futbolista no inscrito reglamentariamente o inhabilitado. En caso de comprobarse la infracción, América podría perder los partidos por marcador de 3-0, además de recibir una sanción económica.

Mientras se resuelve el proceso, Hurtado no podrá ser tenido en cuenta por el técnico David González durante el periodo de la suspensión provisional, por lo que se perderá, al menos, los compromisos frente a Once Caldas y Atlético Nacional.

Desde América de Cali, el departamento jurídico sostiene que el jugador sí está habilitado para competir y argumenta que existen antecedentes, como el caso de Luis “Chino” Sandoval, que respaldarían su posición. El club espera que la Dimayor confirme la validez de la inscripción.

El Comité Disciplinario tendrá un plazo cercano a siete días para analizar las pruebas y emitir una decisión definitiva, de la que dependerá si se mantienen los resultados deportivos obtenidos por el conjunto escarlata en las primeras jornadas del campeonato.