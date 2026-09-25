Inicia extradición de ‘Araña’ a Estados Unidos: avión que lo transporta hará escala en Barranquilla

Geovany Andrés Rojas, alias ‘Araña’, cabecilla de los Comandos de Frontera, será extraditado este viernes a Estados Unidos, donde es requerido por delitos relacionados con narcotráfico.

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El procedimiento comenzó con su salida de la cárcel La Picota, en Bogotá. Posteriormente será trasladado a Barranquilla, donde está previsto que haga una parada antes de continuar su viaje hacia Estados Unidos en un avión de la DEA.

Alias ‘Araña’ fue capturado en Bogotá en febrero de 2025 con fines de extradición. La Corte Suprema había emitido concepto favorable a su entrega, pero el procedimiento quedó suspendido debido a su participación como vocero en los diálogos de paz con el Gobierno anterior.

El 26 de agosto, el presidente Abelardo de la Espriella ordenó hacer efectiva su extradición junto con la de otros exintegrantes de estructuras armadas que habían participado en procesos de diálogo.

En Colombia, además, la Fiscalía lo vinculó recientemente a una investigación por 16 homicidios ocurridos en Caquetá entre 2020 y 2024. La investigación señala su presunta responsabilidad en 13 acciones violentas.

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Ahora, alias ‘Araña’ será entregado a las autoridades estadounidenses para que responda ante la justicia de ese país por los delitos por los que es requerido.