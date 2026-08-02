América Vs. Chicó: EN VIVO, transmisión del partido por la fecha 2 de la Liga colombiana
Los vallecaucanos persiguen su segundo triunfo del campeonato; los boyacenses, escapar del descenso.
América de Cali y Boyacá Chicó se enfrentan en el estadio Pascual Guerrero, en juego por la segunda fecha de la Liga colombiana. Ambos equipos viven realidades opuestas.
El equipo vallecaucano derrotó 0-2 a Internacional de Bogotá en su estreno en el campeonato, partido disputado en el estadio El Campín. El triunfo continúa en vilo, puesto que Inter demandó el juego, acusando que Yhorman Hurtado ya había jugado con otros dos clubes durante esta misma temporada.
Por su parte, Chicó, penúltimo en la tabla del descenso, no tuvo acción en la primera fecha del certamen, luego de que su juego ante Atlético Nacional fuera postergado, dado que la ciudad no contaba con la suficiente fuerza pública para dicho compromiso.
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América no saca el pie del acelerador
El equipo vallecaucano sigue atacando sobre el arco defendido por Brandon Zapata. El local busca ampliar su diferencia.
GOOOOOOOOOOOOOOL DEL AMÉRICA
Danny Rosero aprovecha un mal despeje de la defensa del Chicó y amplia la diferencia para el equipo de casa.
América controla el partido
El equipo local recupera la posesión de la pelota y juega en campo contrario.
Continúa tomándose confianza la visita
De a poco sigue acercándose con peligro el Chicó sobre la puerta del América de Cali.
Se sacude el Chicó
La visita logra alejar la pelota de su propio campo y jugar en territorio americano. Sin peligro sobre la meta de Jean Fernandes.
GOOOOOOOOOOOL DEL AMÉRICA
Yeison Guzmán abre el marcador para el América de Cali, recibiendo un pase desde la banda derecha de Tomás Ángel, para solo definir de pierna derecha.
¡Primera para el América!
Brayan Córdoba recibió una pelota en el área tras un cobro de tiro de esquina y remató de volea, marchándose la pelota por encima del travesaño.
Comienza el partido
Ya se juega en el estadio Pascual Guerrero. América Vs. Boyacá Chicó, por la fecha 2 de la Liga colombiana.
Actos de protocolo en el Pascual Guerrero
Himno nacional y de Santiago de Cali.
11 Tirular del Chicó
11 Inicial del Barón Rojo
¿Cómo les fue en la fecha 1?
América derrotó como visitante a Internacional de Bogotá; mientras que Chicó tuvo su partido aplazado ante Nacional.
Bienvenidos a la transmisión del partido América Vs. Boyacá Chicó, por la segunda fecha de la Liga colombiana.