América Vs. Chicó: EN VIVO, transmisión del partido por la fecha 2 de la Liga colombiana

América y Chicó se enfrentan en el estadio Pascual Guerrero.

Los vallecaucanos persiguen su segundo triunfo del campeonato; los boyacenses, escapar del descenso.

América de Cali y Boyacá Chicó se enfrentan en el estadio Pascual Guerrero, en juego por la segunda fecha de la Liga colombiana. Ambos equipos viven realidades opuestas.

El equipo vallecaucano derrotó 0-2 a Internacional de Bogotá en su estreno en el campeonato, partido disputado en el estadio El Campín. El triunfo continúa en vilo, puesto que Inter demandó el juego, acusando que Yhorman Hurtado ya había jugado con otros dos clubes durante esta misma temporada.

Por su parte, Chicó, penúltimo en la tabla del descenso, no tuvo acción en la primera fecha del certamen, luego de que su juego ante Atlético Nacional fuera postergado, dado que la ciudad no contaba con la suficiente fuerza pública para dicho compromiso.

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