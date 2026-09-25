Sergio Mosquera le responde a los críticos de Millonarios: “A Gamero nunca le ha gustado defenderse”

Sergio Mosquera habló en exclusiva con El VBAR de AS Colombia sobre lo que fue el empate 1-1 que logró sacar Millonarios en su visita a Atlético Nacional, por la fecha 12 del campeonato colombiano.

REVIVA ACÁ EL CLÁSICO ENTRE NACIONAL Y MILLONARIOS EN LA LIGA COLOMBIANA

En medio de la charla, el defensor central defendió al entrenador Alberto Gamero de las críticas, debido a que se puso en entredicho el planteamiento, para muchos defensivo, del cuadro azul en el Atanasio Girardot.

“Al profe Gamero nunca le ha gustado defenderse, sino siempre salir al mano a mano, salir de tú a tú. Obviamente puedes planear una cosa, pero el partido te muestra otra. En medio del partido se puede ir cambiando y así fue”, señaló inicialmente Mosquera.

Y complementó respecto al encuentro en Medellín: “Nosotros salimos a obetener los 3 puntos, pero sabíamos que no sería fácil. Sabíamos la clase de Nacional que íbamos a enfrentar, la estructura que tiene, pero fuimos merecedores de ese gran punto. No era un campo fácil, era una final adelantada”.

Más allá de las críticas y los comentarios, el empate le permitió a Millonarios llegar a los 20 puntos, balance que lo posiciona en la segunda casilla de la tabla. Así pues, la ilusión de clasificar a los cuadrangulares es cada vez mayor.

“En todos está el pensamiento de poder llegar a la final. Primero es meterse a los ocho y a partir de ahí ir paso a paso. En todos está ese anhelo y sabemos la clase de jugadores que tenemos para obtener esos objetivos”, concluyó el zaguero.

Más declaraciones de Sergio Mosquera

Diferencias entre Alberto Gamero y Fabián Bustos: “Con Gamero, Millonarios ha gando estar siempre metido en los ocho y pelear campeonatos. Yo no pude estar en esa era de éxito, porque cuando estuve las cosas no se dieron, pero ahora estamos nuevamente con él paso a paso y consolidándonos más. Esperemos obtener ese objetivo bien claro y estar siempre peleando el título”.

Gamero le da trabajo a la zona defensiva: “Hemos ido paso a paso. Uno que conoce al profe, sabe el mecanismo de lo que le gusta y cómo le gusta traer su base desde la parte defensiva. Es valioso que hemos venido respondiendo con esos lindos resultados, independientemente del que vaya a jugar. Se ha podido ir sumando y corrigiendo sobre la marcha”.

Continuidad y gran momento en Millonarios: “Siempre es bueno tener esa continuidad y partido a partido se ha demostrado lo que se puede dar. Vamos partido a partido. He tenido ese respaldo del profesor Bustos y del profe Gamero, entonces queda responder con buenas acciones y buenos resultados. Esperemos poder seguir por ese camino e ir aportando ese granito de arena”.

Pareja Sergio Mosquera - Stiven Barreiro: “Es primera vez que jugamos juntos, pero ya nos distinguíamos. Incluso lo enfrenté una vez, él estando en el Quindío y yo en Envigado. Es merecedor por todo el trabajo y la carrera que ha tenido, porque vino para aportar su gran capacidad y la experiencia adquirida en México. Nos hemos hablado y corregido, entonces cuando hay una buena comunicación pues todo es más fácil”.