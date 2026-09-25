Sergio Mosquera le responde a los críticos de Millonarios: “A Gamero nunca le ha gustado defenderse”
El defensor central se refirió a los comentarios en contra del equipo, luego de empatar con Nacional en el Atanasio.
Sergio Mosquera habló en exclusiva con El VBAR de AS Colombia sobre lo que fue el empate 1-1 que logró sacar Millonarios en su visita a Atlético Nacional, por la fecha 12 del campeonato colombiano.
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En medio de la charla, el defensor central defendió al entrenador Alberto Gamero de las críticas, debido a que se puso en entredicho el planteamiento, para muchos defensivo, del cuadro azul en el Atanasio Girardot.
“Al profe Gamero nunca le ha gustado defenderse, sino siempre salir al mano a mano, salir de tú a tú. Obviamente puedes planear una cosa, pero el partido te muestra otra. En medio del partido se puede ir cambiando y así fue”, señaló inicialmente Mosquera.
Y complementó respecto al encuentro en Medellín: “Nosotros salimos a obetener los 3 puntos, pero sabíamos que no sería fácil. Sabíamos la clase de Nacional que íbamos a enfrentar, la estructura que tiene, pero fuimos merecedores de ese gran punto. No era un campo fácil, era una final adelantada”.
Más allá de las críticas y los comentarios, el empate le permitió a Millonarios llegar a los 20 puntos, balance que lo posiciona en la segunda casilla de la tabla. Así pues, la ilusión de clasificar a los cuadrangulares es cada vez mayor.
“En todos está el pensamiento de poder llegar a la final. Primero es meterse a los ocho y a partir de ahí ir paso a paso. En todos está ese anhelo y sabemos la clase de jugadores que tenemos para obtener esos objetivos”, concluyó el zaguero.
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Diferencias entre Alberto Gamero y Fabián Bustos: “Con Gamero, Millonarios ha gando estar siempre metido en los ocho y pelear campeonatos. Yo no pude estar en esa era de éxito, porque cuando estuve las cosas no se dieron, pero ahora estamos nuevamente con él paso a paso y consolidándonos más. Esperemos obtener ese objetivo bien claro y estar siempre peleando el título”.
Gamero le da trabajo a la zona defensiva: “Hemos ido paso a paso. Uno que conoce al profe, sabe el mecanismo de lo que le gusta y cómo le gusta traer su base desde la parte defensiva. Es valioso que hemos venido respondiendo con esos lindos resultados, independientemente del que vaya a jugar. Se ha podido ir sumando y corrigiendo sobre la marcha”.
Continuidad y gran momento en Millonarios: “Siempre es bueno tener esa continuidad y partido a partido se ha demostrado lo que se puede dar. Vamos partido a partido. He tenido ese respaldo del profesor Bustos y del profe Gamero, entonces queda responder con buenas acciones y buenos resultados. Esperemos poder seguir por ese camino e ir aportando ese granito de arena”.
Pareja Sergio Mosquera - Stiven Barreiro: “Es primera vez que jugamos juntos, pero ya nos distinguíamos. Incluso lo enfrenté una vez, él estando en el Quindío y yo en Envigado. Es merecedor por todo el trabajo y la carrera que ha tenido, porque vino para aportar su gran capacidad y la experiencia adquirida en México. Nos hemos hablado y corregido, entonces cuando hay una buena comunicación pues todo es más fácil”.
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...