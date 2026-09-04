Estrella del América de Cali estuvo cerca de fichar por Millonarios: esto fue lo que pasó / Colprensa

América de Cali es el líder absoluto de la Liga Colombiana 2026-2. El cuadro vallecaucano viene de golear 3-0 a Alianza Valledupar y alargó su racha como uno de los pocos equipos invictos del campeonato.

Por lo pronto, el cuadro comandado por David González ocupa la primera casilla del campeonato nacional con 20 puntos, producto de seis victorias y dos empates. Le saca 5 unidades al segundo Independiente Medellín y 7 al Deportes Tolima.

En medio de esta situación, son varios los puntos altos del equipo. Entre los futbolistas más destacados aparece Luis Quiñones, que tras un paso brillante por el rentado mexicano tomó la decisión de regresar al país de la mano del conjunto escarlata.

Estrella del América de Cali estuvo cerca de fichar por Millonarios

Justamente sobre su llegada y el grato presente que atraviesa habló Iván Vélez, director deportivo del América, con El VBAR. Incluso, el también exfutbolista reveló que Quiñones estuvo cerca de fichar por Millonarios, cuando allí estaba dirigiendo David González.

Sobre esto último comentó: “Tuve la fortuna de tener a Luis de compañero en Junior. Con su representante, hablamos del jugador porque nos interesó. Hace año y medio, David (González) estuvo en Millonarios y también había estado cerca de llegar allá. Acá siempre tratamos de trabajar en conjunto, vimos que podía darnos una mano. Es una apuesta”.

Es preciso recordar que el estratega antioqueño dirigió al azul entre enero y agosto del 2025. En ese lapso se cerraron los traspasos en ataque de jugadores como Edwin ‘Shirra’ Mosquera, Álex Castro, Cristian Cañozales y Cabezas Hurtado.

Finalmente no se dio la llegada de Quiñones al azul, pero la espera valió pues ahora es gran figura del América: “Sentía las ganas de regresar a Colombia y nos escogió a nosotros. Ahora retribuye esa confianza que se la ha dado y es un jugador que está rindiendo de la mejor manera”.