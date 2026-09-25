Lucas González tras empate el clásico: “Con muy poco, Millonarios se lleva un punto”

Lucas González tras el empate con Millonarios: “Con muy poco, Millonarios se lleva un punto”

Lucas González terminó con una sensación agridulce después del empate ante Millonarios. El entrenador consideró que Nacional generó suficientes opciones para quedarse con la victoria y lamentó que su equipo no pudiera aprovecharlas.

“Lo que me deja verdaderamente triste es que con muy poco, muy poco Millonarios se lleva un punto de acá”, afirmó el técnico. También destacó un remate de Ian Poveda que terminó en el palo y otras aproximaciones que pudieron cambiar el resultado.

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Reconoció el trabajo de Millonarios

A pesar de su análisis, González reconoció las virtudes del conjunto dirigido por Alberto Gamero y destacó su capacidad defensiva.

“Nos enfrentamos a un muy buen equipo”, señaló el entrenador, quien aseguró que Millonarios es uno de los equipos que menos ocasiones y entradas al área concede en la Liga.

Molestia por las faltas a Marlos

Otro de los puntos que dejó González fue su inconformidad con el arbitraje. El técnico aseguró que Marlos Moreno recibió faltas de manera repetida y consideró que estas acciones terminaron sacándolo del partido.

“Me queda un poco la sensación incómoda de la permisividad del árbitro con respecto a las faltas tan repetidas con Marlos”, explicó.

Preocupación por Chicho Arango

El entrenador también habló sobre la lesión de Cristian ‘Chicho’ Arango, quien tuvo que abandonar el campo entre lagrimas durante el primer tiempo. González señaló que el mecanismo de la lesión “no pinta muy bien”, aunque aclaró que deberán esperar las valoraciones médicas para conocer el alcance.

¿Cómo fue la participación de James en el empate?

Finalmente, González reveló que James Rodríguez presentó una virosis antes del partido. Por esa razón, el plan inicial de que fuera titular cambió y terminó ingresando en el segundo tiempo.

El técnico explicó que aprovecharon “la última media hora” del mediocampista, aunque lamentó que su ingreso coincidiera con el tramo en el que Nacional terminó jugando con diez hombres tras la expulsión de Andrés Sarmiento.