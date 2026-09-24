🔴 Nacional vs Millonarios EN VIVO por la Liga Colombiana: siga HOY la transmisión y minuto a minuto
Ambos equipos se enfrentan en este clásico con el fin de seguir en los puestos altos de la tabla.
Atlético Nacional recibirá a Millonarios en el clásico de la jornada 12 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se llevará a cabo este jueves 24 de septiembre a las 7:30 PM hora colombiana en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.
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Nacional quiere recuperar el camino
El equipo dirigido por Lucas González viene de caer 2-0 frente a Llaneros en su última presentación del torneo finalización. Antes de esa derrota, Nacional había conseguido cuatro victorias consecutivas en el campeonato y se mantiene en la parte alta de la clasificación.
Millonarios llega en buen momento
El conjunto de Alberto Gamero llega después de vencer 3-0 a Boyacá Chicó y acumula tres partidos consecutivos sin perder en Liga. Además, el equipo bogotano ocupa el segundo lugar de la tabla con 19 puntos.
Viva acá la transmisión EN VIVO de Nacional Vs Millonarios
Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Nacional Vs Millonarios
Amarilla en Nacional
Amonestación para Andrés Marín
Tiro de esquina
Corner para Nacional que termina en contragolpe de Millonarios
Millonarios empieza a presionar
Los de Gamero empiezan a mostrar llegadas mas solidas al arco local
Nacional muy cerca del primero
Marlos Moreno hace una jugada individual y termina pasando muy cerca de los palos de Burrai
Tiro de esquina
Tiro de esquina para Millonarios que termina en falta a favor de Nacional
Sustitución en Nacional
Sale Cristian Arango lesionado por Andrés Sarmiento
Juego pausado
Golpe entre Vega y Cristian Arango, Arango sale en camilla
Nacional amenaza con el gol
Los locales llegan con fuerza al área rival
Primeros 2´minutos
Ambos equipos ya muestran opciones de peligro
Inicia el partido
Inicia moviendo el balón Nacional
Los jugadores salen al terreno de juego
Inician los actos protocolarios
Millonarios llega al estadio
Nacional ya en el Atanasio
11 inicial de Millonarios
11 Inicial de Nacional
¡Bienvenidos al MINUTO a MINUTO de Nacional Vs Millonarios!