🔴 Nacional vs Millonarios EN VIVO por la Liga Colombiana: siga HOY la transmisión y minuto a minuto

Ambos equipos se enfrentan en este clásico con el fin de seguir en los puestos altos de la tabla.

Atlético Nacional recibirá a Millonarios en el clásico de la jornada 12 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se llevará a cabo este jueves 24 de septiembre a las 7:30 PM hora colombiana en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

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Nacional quiere recuperar el camino

El equipo dirigido por Lucas González viene de caer 2-0 frente a Llaneros en su última presentación del torneo finalización. Antes de esa derrota, Nacional había conseguido cuatro victorias consecutivas en el campeonato y se mantiene en la parte alta de la clasificación.

Millonarios llega en buen momento

El conjunto de Alberto Gamero llega después de vencer 3-0 a Boyacá Chicó y acumula tres partidos consecutivos sin perder en Liga. Además, el equipo bogotano ocupa el segundo lugar de la tabla con 19 puntos.

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