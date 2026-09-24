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25 sep 2026 Actualizado 01:01

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Liga Colombiana
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29'
1ª parte

🔴 Nacional vs Millonarios EN VIVO por la Liga Colombiana: siga HOY la transmisión y minuto a minuto

Ambos equipos se enfrentan en este clásico con el fin de seguir en los puestos altos de la tabla.

Atlético Nacional recibirá a Millonarios en el clásico de la jornada 12 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se llevará a cabo este jueves 24 de septiembre a las 7:30 PM hora colombiana en el estadio Atanasio Girardot de la ciudad de Medellín.

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Nacional quiere recuperar el camino

El equipo dirigido por Lucas González viene de caer 2-0 frente a Llaneros en su última presentación del torneo finalización. Antes de esa derrota, Nacional había conseguido cuatro victorias consecutivas en el campeonato y se mantiene en la parte alta de la clasificación.

Millonarios llega en buen momento

El conjunto de Alberto Gamero llega después de vencer 3-0 a Boyacá Chicó y acumula tres partidos consecutivos sin perder en Liga. Además, el equipo bogotano ocupa el segundo lugar de la tabla con 19 puntos.

Viva acá la transmisión EN VIVO de Nacional Vs Millonarios

Vea aquí el MINUTO a MINUTO de Nacional Vs Millonarios

Hay nuevos mensajes
27´

Amarilla en Nacional

Amonestación para Andrés Marín 

25´

Tiro de esquina

Corner para Nacional que termina en contragolpe de Millonarios 

21´

Millonarios empieza a presionar

Los de Gamero empiezan a mostrar llegadas mas solidas al arco local 

18´

Nacional muy cerca del primero

Marlos Moreno hace una jugada individual y termina pasando muy cerca de los palos de Burrai 

15´

Tiro de esquina

Tiro de esquina para Millonarios que termina en falta a favor de Nacional 

14´

Sustitución en Nacional

Sale Cristian Arango lesionado por Andrés Sarmiento 

Juego pausado

Golpe entre Vega y Cristian Arango, Arango sale en camilla 

Nacional amenaza con el gol

Los locales llegan con fuerza al área rival 

Primeros 2´minutos

Ambos equipos ya muestran opciones de peligro 

Inicia el partido

Inicia moviendo el balón Nacional 

Los jugadores salen al terreno de juego

Inician los actos protocolarios 

Millonarios llega al estadio

Nacional ya en el Atanasio

11 inicial de Millonarios

11 Inicial de Nacional

¡Bienvenidos al MINUTO a MINUTO de Nacional Vs Millonarios!

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