Tabla de posiciones de la Liga Colombiana: así quedó tras triunfos de América y Medellín

Continúa el desarrollo de la Liga colombiana. Este jueves 3 de septiembre comenzó la fecha 9 con el partido entre América y Alianza en el regreso del conjunto Escarlata al Pascual Guerrero, luego de no haberlo podido usar mientras revisaban posibles daños estructurales tras el terremoto del 10 de agosto.

Posteriormente, se jugó un partido aplazado correspondiente a la fecha 7 entre Pereira y Medellín, disputado en el estadio del Deportivo Cali. Lo anterior, debido a la imposibilidad de usar el Hernán Ramírez Villegas por afectaciones al escenario deportivo.

A esta tanda de partidos hay que sumarle el clásico entre Santa Fe y Millonarios que se disputó el pasado miércoles 2 de septiembre y que dejó la victoria Cardenal por 3-2. Este duelo fue adelantado de la fecha 16, debido a un concierto que coincidía con la fecha inicial de la realización del juego.

América 3-0 Alianza

El cuadro Escarlata sigue en racha y acumuló su sexto triunfo, además de contar con 2 empates. El conjunto de David González, de haber acelerado, hubiera podido convertir más, pero se quedó corto con las anotaciones de Cristian Tovar (29′), Tomás Ángel (45+3′) y Yeison Guzmán (63′).

La Mecha llegó a 20 unidades y prácticamente se clasificó a la siguiente ronda, pues logró más de la mitad de los puntos necesarios para avanzar y, salvo un desastre, no estaría en cuadrangulares.

Pereira 0-3 Medellín

El conjunto Poderoso es otro de los grandes protagonistas de este certamen. Se impuso por 0.3 en su visita a Pereira, que ofició de local en el estadio del Deportivo Cali. Los dirigidos por Amaranto Perea llegaron a 15 unidades, luego de que marcaran John Murillo, Yony González y Keiner Klinger.

Así se jugará el resto de la fecha 9

Sábado 5 de septiembre

- Boyacá Chicó vs. Once Caldas

- Santa Fe vs. Fortaleza

- Cúcuta vs. Pasto

- Junior vs. Jaguares

Domingo 6 de septiembre

- Internacional Bogotá vs. Águilas Doradas

- Pereira vs. Llaneros

Así va la tabla de posiciones