Alberto Gamero contundente con los jugadores: “Quedar campeón en Millonarios es lo más lindo”

Alberto Gamero está de vuelta en Millonarios. El técnico samario tuvo su primer contacto con el grupo de jugadores durante este viernes, teniendo su primera charla y dirigiendo su primera sesión de entrenamiento, en lo que es su segundo ciclo al frente del club.

Gamero llega en reemplazo del argentino Fabian Bustos, quien fue destituido tras el empate 1-1 ante Internacional de Bogotá y a un poco más de 24 horas antes del clásico contra Santa Fe.

Las primeras palabras de Gamero a sus dirigidos

En un video publicado en las redes sociales de Millonarios, se puede ver la intimidad de la primera charla del samario con el grupo de jugadores, dejándoles varios mensajes contundentes sobre lo que significa estar en el equipo.

“Los que vinieron y los que han estado aquí, saben de la grandeza de este equipo... Me motiva mucho venir aquí, primero este es un equipo grande y segundo, se reforzó bien. Trajo jugadores muy importantes”, le comentó Gamero a sus jugadores.

Sobre lo que él y su cuerpo técnico busca con el grupo, manifestó: “Lo que nosotros vamos a intentar es ayudarlos a ustedes, para que ustedes sean mejores todavía”.

Finalmente, dejó un contundente mensaje: “Los nuevos, hay unos que ya estaban aquí, los nuevos sepan que quedar campeón en Millonarios es lo más lindo que hay. Ustedes tienen el equipo, vamos a meternos y ustedes lo saben, para eso se armaron, para pelear título y yo creo que lo vamos a hacer”.

Alberto Gamero comenzará su segundo ciclo al frente de Millonarios este domingo, cuando visite al Deportivo Pereira, que para dicho compromiso hará las veces de local en el estadio del Deportivo Cali.