Juanfer Quintero se pierde el partido contra el Junior en Barranquilla: esta es la lesión que tiene

Independiente Medellín confirmó este jueves 25 de septiembre el diagnóstico de Juan Fernando Quintero, luego de realizársele estudios complementarios a la lesión sufrida frente a Jaguares de Montería el pasado 22 de septiembre.

El futbolista presenta una lesión muscular del recto femoral izquierdo, por lo que no estará disponible para el próximo compromiso del equipo frente a Junior en Barranquilla.

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Sin tiempo definido de recuperación

El DIM no estableció un periodo exacto de incapacidad para el mediocampista. De acuerdo con el reporte médico, su regreso a las canchas dependerá de la evolución clínica que presente durante los próximos días.

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Baja importante para el DIM

La ausencia de Quintero representa una baja para el equipo dirigido por Amaranto Perea, que deberá afrontar el compromiso ante Junior sin uno de sus principales referentes ofensivos. El volante venía siendo una de las figuras del conjunto antioqueño desde su regreso al fútbol colombiano.

A la espera de su evolución

Ahora, el cuerpo médico del Medellín estará pendiente de cara a la recuperación del jugador para determinar cuándo podrá volver a los entrenamientos y posteriormente a la competencia. Por el momento, el club no ha entregado una fecha estimada para su regreso.