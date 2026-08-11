DIMAYOR levanta la sanción frente a Yhormar Hurtado y América de Cali

Con el invicto del América de Cali en el inicio de la Liga Colombiana 2026-ll, los equipos Internacional de Bogotá y Boyacá Chicó han acusado al cuadro escarlata por alineación indebida del defensor, debido a que sumó minutos con su tercer equipo del 2026, algo que está prohibido por el Reglamento de transferencias (RETJ) de la FIFA.

Sin embargo, el las últimas horas la DIMAYOR se pronunció frente a esta sanción declarando que el conjunto vallecaucano habría hecho las cosas bien y que Hurtado estaba habilitado para jugar.

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¿Qué dijo la DIMAYOR?

En un comunicado oficial, el ente rector del fútbol profesional colombiano decidió: “Desestimar la denuncia de partido formulada por el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. en contra del Club América de Cali S.A., respecto del partido correspondiente a la 2ª Fecha de la Liga Colombiana Dimayor II 2026, entre el Club América de Cali S.A. y el Deportivo Boyacá Chicó Fútbol Club S.A. disputado el 2 de agosto de 2026, por las razones expuestas en la parte considerativa”.

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Por parte de la denuncia impuesta por el Inter de Bogotá, la organización tomar la misma posición expresando que: “Desestimar la denuncia de partido formulada por el Club IDBDC Albinegro S.A. en contra del Club América de Cali S.A., respecto del partido correspondiente a la Fecha 1ª de la Liga Colombiana DIMAYOR II 2026, disputado el 26 de julio de 2026, por las razones expuestas en la parte considerativa”.

¿Cómo finalizó el tramite?

La DIMAYOR expuso en su comunicado que la organización va “Abstenerse de imponer sanción alguna al Club América de Cali S.A. y al jugador Yhormar David Hurtado Torres con ocasión de los hechos denunciados” y reconoce que ambos compromisos correspondientes a la primera y segunda fecha del torneo finalización fueron ganados en el campo de juego por parte del América de Cali.