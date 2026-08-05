América de Cali anuncia la suspensión de Yhorman Hurtado tras sanción impuesta por la DIMAYOR

En el buen inicio de la Liga Colombiana 2026-ll del América, ganando los dos primeros partidos del semestre, la DIMAYOR tomó la decisión de suspender al jugador Yhorman Hurtado por siete (7) días, mientras avanzan las investigaciones sobre las demandas de los equipos Inter de Bogotá y Boyacá Chicó. Por ende, el jugador no será convocado para el partido frente a Once Caldas este 5 de agosto por la tercera fecha del certamen. En su lugar, el jugador Marcos Mina será incluido en la convocatoria del equipo vallecaucano.

“América de Cali Informa a la opinión pública que, en cumplimiento de la Resolución No. 071 del 4 de agosto de 2026 expedida por el Comité Disciplinario del campeonato de la DIMAYOR, ha acatado la medida extraordinaria de suspensión de siete (7) días impuesta al jugador Yhorman David Hurtado y en consecuencia, el futbolista no hará parte de la convocatoria frente a once Caldas” informó el América en su comunicado.

Añadió que “Por esta razón, el club ha ejercido y continuará ejerciendo los mecanismos de defensa previstos en la normativa deportiva y presentará sus argumentos exclusivamente ante las instancias competentes, con el propósito de que, cada caso sea resuelto con fundamento en hechos, pruebas y normas aplicables.” con el fin de defenderse ante una sanción mayor.

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¿A que se debe esta sanción?

El periodista César Augusto Londoño, director de El Pulso del Fútbol y La Polémica de Caracol Radio, informó que los equipos derrotados por el plantel dirigido de David González habrían demandado frente a la DIMAYOR la inscripción del jugador de 29 años, el cuál ya habría hecho parte de clubes como Always Ready de Bolivia y el Deportes Tolima en la misma temporada.

El reclamo se basa en una supuesta infracción al Reglamento sobre el Estatuto y la Transferencia de Jugadores de la FIFA, el cual establece que un futbolista puede estar inscrito en un máximo de tres clubes durante una misma temporada, pero únicamente puede disputar partidos oficiales con dos de ellos.

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¿Qué dijo Hurtado al respecto?

Hurtado insistió en que América conocía del tema y que su llegada al club fue avalada. “Con todo respeto, me disculpan la palabra, pero no van a ser tan bobos los directivos de América de contratar a un jugador donde saben que te va a afectar después, o que después no pueda jugar. Entonces, estén tranquilos que eso no va a pasar nada”.

De proceder la demanda, América de Cali no solamente perdería los partidos por escritorio con un marcador de 3-0, sino que además no podría volver a utilizar a Yhorman Hurtado por lo que resta de la presente temporada.