Alberto Gamero: “Millonarios no vino a pegar, la falta más peligrosa la cometió Nacional”

Alberto Gamero, director técnico de Millonarios, se refirió al empate de su equipo 1-1 en su visita al estadio Atanasio Girardot, en juego por la fecha 12 del fútbol colombiano. El entrenador samario dejó en claro que sus dirigidos no fueron a Medellín a pegar, como se le insinuó en la rueda de prensa.

“Estos son partidos de mucha fricción, de mucho choque, tanto es así que la falta más peligrosa la cometió (Andrés) Sarmiento. Si nos damos cuenta, hoy Millonarios no fue el equipo que vino a pegar, fue un equipo que vino a jugarle mano a mano a Nacional. Y repito, la falta más peligrosa la cometió Nacional”, comentó sobre el cuestionamiento de que su equipo había a pegar a Medellín.

Entretanto, sobre el desarrollo del juego, manifestó: “Cuando vimos la alineación de Nacional, vimos una alineación de pronto diferente a la que nosotros habíamos planificado. Estábamos planificando un portero 4-2-3-1 con un mediapunta o con dos puntas, y encontramos un portero 4-3-3 y ahí alcanzamos a recomponer lo que queríamos, lo que estábamos haciendo”.

Gamero fue autocrítico sobre el empate de Nacional; no obstante, valoró el punto conseguido por Millonarios en campo de Atlético Nacional.

“La pelota quieta la habíamos practicado, la habíamos visto, analizado y nos hacen un gol en una jugada que nosotros sabíamos que ahí la tiraban y nos equivocamos. Pero hoy sumamos un punto. Yo les decía a ellos que aquí hay que sumar, vamos a enfrentar a un buen equipo, pero me parece que Millonarios también es muy buen equipo, como lo es Nacional. Vinimos aquí a competir mano a mano y yo creo que nos llevamos un buen punto ante un buen rival, entonces nos vamos tranquilos”, manifestó.

Cuadrado y los lesionados

Sobre Juan Guillermo Cuadrado, Gamero comentó: “Estamos mirando el caso de Juan Guillermo, queremos ponerlo bien, queremos que él se sienta cómodo y tranquilo para jugar. Carlos Darwin Quintero venía con una molestia y vamos a ver si en estos 2-3 tres días le va a alcanzar para venir aquí a Medellín. Lo de Contreras que sí se va a demorar bastante y lo de Mateo (García) también son como dos semanas, por ahora no van a estar”.

Millonarios, con 12 partidos disputados, se ubica segundo del campeonato con 20 puntos. El equipo azul se pondrá al día en el campeonato el próximo martes, cuando visite al Medellín en juego atrasado de la quinta fecha del campeonato.