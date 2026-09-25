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25 sep 2026 Actualizado 19:24

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Liga Femenina

Cali vs Santa Fe en la final de la Liga Femenina 2026: fecha y hora del partido de vuelta

Las “Leonas” buscarán remontar el marcador y coronarse campeonas en Cali.

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Deportivo Cali recibirá a Independiente Santa Fe en el partido de vuelta de la final de la Liga Femenina 2026, este sábado 26 de septiembre a las 6:00 PM hora colombiana, en el estadio Deportivo Cali.

“Las azucareras” vienen de vencer a “Las Leonas” 3-2 en el estadio Independencia de Tunja el pasado 23 de septiembre.

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Partidazo en Tunja con victoria del Cali

Deportivo Cali tuvo un arranque contundente y en apenas 25´ minutos consiguió una ventaja de tres goles. Yessica Bermeo abrió el marcador al minuto 13´, Ingrid Guerra amplió la diferencia al 18’ y Melanin Aponzá marcó el 0-3 al 25’, dejando a Santa Fe contra las cuerdas.

Las “Leonas” reaccionaron antes del descanso y encontraron en Mariana Zamorano a su principal figura. La atacante convirtió de penal al minuto 32´ y volvió a marcar al 41’, esta vez tras una asistencia de Angie Pérez, para dejar el marcador 2-3 al entretiempo.

Santa Fe y Cali disputan por tercer año consecutivo la final de la Liga Femenina. Las vallecaucanas ganaron las definiciones de 2024 y 2025 y buscan nuevamente el título.

Fecha y hora del partido de vuelta en la final de la Liga Femenina entre Cali y Santa Fe:

Fecha: Sábado 26 de septiembre

Hora: 6:00 PM

Lugar: Estadio Deportivo Cali

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