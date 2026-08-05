¿América podría perder puntos con Chicó e Inter por alinear a Yhormar Hurtado? Iván Vélez respondió

No cesa la polémica en torno a la situación deportiva de Yhorman Hurtado, lateral derecho del América de Cali. Tanto Internacional de Bogotá como Boyacá Chicó han acusado al cuadro escarlata por alineación indebida del defensor, debido a que sumó minutos con su tercer equipo del 2026, algo que está prohibido por el Reglamento de transferencias (RETJ) de la FIFA.

Si bien DIMAYOR todavía no ha tomado una determinación definitiva, sí ordenó una suspensión temporal para Hurtado, la cual consta de siete días mientras se define su panorama.

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¿América podría perder los puntos ante Chicó e Inter por alinear a Yhormar Hurtado?

Mientras todo este análisis sigue su curso, Iván Vélez, gerente deportivo del América, aseveró en el MorninGol de AS Colombia que el hincha americano puede estar tranquilo, debido a que se tienen los recursos suficientes para defender la alineación de Yhorman y con esto evitar que le sean retirados los puntos ganados en las dos primeras fechas de la Liga 2026-2.

“Al hincha le diría que esté tranquilo, porque todo está muy bien argumentado. Lo que pasa es que se dicen muchas cosas, pero al final cada quien habla desde su conocimiento. Uno trata de estar tranquilo, tener fe con el trabajo que se está hacienco desde la parte jurídica. Hay una buena voluntad y hay un hombre con derecho al trabajo, que es Yhorman”, señaló el también exfutbolista.

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Asimismo reveló que a la hora de hacer la contratación del jugador, quien llegó proveniente del Always Ready boliviano, el club se asesoró en la parte legal para anticipar cualquier tipo de demanda, lo que finalmente ocurrió.

“La palabra que mejor se puede dar es: confuso. Primero porque sentimos que ya se le podía dar solución al tema, porque antes de contratar al jugador nos asesoramos, sabíamos que esto se podría venir, pero teníamos la respuesta con nuestro jurídico y el grupo de abogados que nos asesora”, comentó.

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Claro está que como institución quedaron sorprendidos con la suspensión parcial del lateral derecho: “Pensaría uno que con el transcurrir de la semana, ya tendría solución el tema, pero lastimosamente no. Se corre siete días la investigación, pero yo creo que el tema es claro y más cuando hay jurisprudencia en un caso: el del Chino Sandoval en 2024″.

“Nuestra respuesta se fundamenta en que Colombia no tiene una sola temporada a lo largo del año, son dos porque cada semestre hay campeón y así lo dice el estatuto”, concluyó Iván Vélez.