Alberto Gamero hace su primera convocatoria con el regreso de un jugador clave en Millonarios

Millonarios suma 11 puntos de 21 posibles en el presente campeonato. / Colprensa

Después de una semana movida y de altibajos, en la cual fue destituido el argentino Fabian Bustos y posteriormente se perdió el clásico con Santa Fe 3-2, Millonarios espera comenzar con el pie derecho un nuevo ciclo con Alberto Gamero como su director técnico.

Gamero volverá al banquillo Embajador luego de un año y nueve meses, y lo hará este domingo ante el Deportivo Pereira, en juego por la novena fecha de la Liga que se estará disputando en el estadio Palmaseca de Cali.

El entrenador samario dirigió dos sesiones de entrenamiento previo a este compromiso, teniendo su primer contacto con el grupo de jugadores durante este viernes, a quienes dedicó algunas palabras.

Novedades importantes para el debut de Gamero

Alberto Gamero contará para este partido, ante el Deportivo Pereira, con el delantero argentino Rodrigo ‘Tucu’ Contreras, quien se había perdido los últimos tres partidos del equipo bogotano debido a una lesión muscular.

Contreras sintió una molestia en el duelo contra Águilas Doradas y fue baja en los encuentros ante Llaneros, Internacional de Bogotá y Santa Fe. Regresando este sábado a la convocatoria.

La otra gran novedad que tendrá Millonarios en el reestreno de Alberto Gamero es el retorno a la convocatoria de David Mackalister Silva, capitán e ídolo azul que se perdió los últimos dos encuentros debido a una sobrecarga.

En contraste, seguirá ausente el defensa Jorge Arias; mientras que Jhomier Guerrero sufrió una fractura en el peroné y se perdería lo que resta de campeonato. El brasileño Leonai Souza sufrió una rotura fibrilar en los isquiotibiales y también estará de baja varias semanas.

Nómina de convocados de Millonarios para su juego ante el Pereira