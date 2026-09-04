Alberto Gamero regresa a Millonarios: “Bienvenido a casa, profe”

Comienza el segundo ciclo de Alberto Gamero en Millonarios. 611 días después de su salida, que fue por motivo de renuncia del técnico samario, Tito está de vuelta en la institución para asumir el cargo que dejó vacante la salida del argentino Fabián Bustos.

En el medio de los dos ciclos, Gamero tuvo una experiencia que no salió como esperaba en el Deportivo Cali, pues dirigió 29 partidos y no logró el objetivo de clasificar a cuadrangulares. Su aventura terminó en marzo del presente año y, desde entonces, se encuentra sin equipo, aunque propuestas no le han faltado.

Así anunció Millonarios el regreso de Gamero

Los números de Gamero en su primer ciclo

El samario fue el último técnico que sacó campeón al conjunto Embajador, con la Superliga de 2024. Un año antes logró el campeonato de liga en la final contra Nacional, así como en diciembre de 2023 se quedó con la Copa Colombia en la final frente Junior.

En total, dirigió 273 partidos, de los cuales ganó 127, empató 75 y perdió 71, para un acumulado de 456 puntos de 819 y un promedio superior al 55%.

Asimismo, del proyecto Gamero se rescata el fortalecimiento de la cantera y el hecho de potenciar a jóvenes talentos, de los cuales se sacó rédito económico, como el caso de Óscar Córtes, Carlos Andrés Gómez, Emerson Rivaldo, Edgar Guerra entre otros.

¿Con qué Millonarios se encuentra Gamero y cuándo sería su debut?

El entrenador se encuentra con un Millonarios carente de identidad en el juego, que fue una de las grandes críticas al técnico Fabián Bustos. Gamero tendrá la labor de volver a plasmar el buen fútbol que lo caracterizó en su primer ciclo y que lo terminó llevando a conseguir éxitos.

Asimismo, asume a un cuadro Embajador que se ubica en el quinto lugar de la tabla de posiciones con 11 puntos de 21 posibles, con el objetivo de clasificar a cuadrangulares luego de estar ausentes en la última fase que se disputó en el Apertura 2026.

Se prevé que tenga su segundo estreno con el cuadro azul el próximo domingo 6 de septiembre en el Estadio del Deportivo Cali ante Deportivo Pereira, que será local en este escenario ante la imposibilidad de utilizar el Hernán Ramírez Villegas.