Rafael Dudamel: “A los 18 años, Matías Orozco es más que Gustavo Puerta”

Rafael Dudamel pasó por los micrófonos de El VBar Caracol para hablar sobre la actualidad del Deportivo Cali, club al que regresó en marzo del presente año tras la salida de Alberto Gamero. Entretanto, el técnico venezolano se refirió a uno de los jugadores que salió el equipo y dio el salto a Europa, Matías Orozco, a quien elogió por su fútbol y su mentalidad.

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El entrenador de 53 años aseguró que, comparando el fútbol de Matías Orozco, quien firmó con el Brighton de Inglaterra y salió cedido al Castellón de España, con el Gustavo Puerta de 18 años, puede llegar a ser más el futbolista formado en el Deportivo Cali.

“Yo seguí muy de cerca el Sudamericano de hace 2 años que jugó Gustavo Puerta, que era el capitán. Y yo a los 18 años, hoy por hoy, de acuerdo con mi criterio y mi punto de vista, de haber dirigido tres ciclos juveniles, te puedo decir que, a los 18 años, Matías Orozco es más que Gustavo Puerta, pero la evolución en el proceso de Puerta ha sido fantástica”, inició diciendo al respecto.

Por su parte, manifestó que, de seguir por una carrera bien orientada, pronto estaría en la Tricolor. “Si lo de Matías sigue en el recorrido normal, es un muchacho que va a estar en el abanico de posibilidades de la selección absoluta dentro de muy poco. Es muy completo, no tiene la estatura más destacada, pero tiene largas intensidades, ocupa bien los espacios, es de área a área. Lo que más me gusta es su enfoque, no le ves un corte extravagante, un arete, o un tatuaje, lo único que está en su mente es fútbol y es muy difícil que no termine siendo un futbolista consagrado”, añadió.

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Entretanto, respecto a una de las falencias de los jugadores jóvenes, mencionó: “Una de las principales cosas que tiene que entender el futbolista colombiano, y sudamericano en general, es que muchos de nuestros países aceleramos el proceso de ellos jugando prontamente en la primera división, porque necesitamos madurarlos, prepararlos para aumentar la transferencia. En Brasil o Argentina pueden tener más paciencia y en ese proceso de potenciarlos, llegan muy rápido a Europa. Cuando llegan allá y no llegan a jugar en primera división, sienten que es un retroceso y no, continúan en el proceso de crecimiento. Pierden la ilusión y terminan devolviéndose. Hay que orientarlos en que continúan con su proceso de jugadores jóvenes, para que puedan llegar quizá no tan rápido, pero si mejor”.

Otras declaraciones de Dudamel

La actualidad del Cali: “Hace tres fechas atrás, el ambiente era distinto, era de tranquilidad, de confianza, de seguridad y un par de resultados y cambia completamente. Tenemos que encargarnos de revertirlo, de poder volcar la situación y meternos en la senda del triunfo. Tenemos una semana bonita, intensa, competitiva. Tres partidos seguidos para retomar esa línea de buenos resultados. Es normal, son dificultades que se nos presentan y tenemos que salir de ella”.

La irregularidad: “En algún momento del semestre, se atraviesan por dificultades, por suspensiones, por lesiones, porque enlazaste dos tres juegos de un mal juego y no encuentras el resultado y allí se marca el carácter del equipo. Ahí se pregunta uno si es capaz de levantarse y para qué se está. Nos hemos dedicado a trabajar, a reforzar los valores de equipo, desde la incomodidad y amargura de los tres resultados. Es un equipo unido, leal y honesto y la recompensa a ese trabajo diario tiene que llegar, ojalá sea pronto”.

Las presiones desbordadas de los hinchas: “Yo creo que estamos fundiendo la palabra exigencia y se ha desbordado a un ambiente de hostilidad. En lo que a mí corresponde, hablar del Cali, es el cúmulo de esos varios semestres del equipo sin clasificar y sin llevar los torneos con mucho protagonismo como históricamente ha estado acostumbrado y la gente debe comprender las etapas que atraviesan los clubes institucionalmente y lo deportivo no puede ser ajeno. El equipo ha pasado por transición, entonces eso percute en lo deportivo, no va por separados y muchas veces las hinchadas, al no estar involucradas en esos procesos, se enfocan en lo deportivo. Yo estoy seguro de que en corto plazo, Cali va a volver a los sitios de honor que ha tenido, pero hoy estamos en el proceso de reconstrucción desde lo institucional y lo deportivo. Hoy tenemos un buen plantel, hemos tenido algunas bajas, pero no son excusas y son parte del proceso. Asumimos toda la responsabilidad y ojalá podamos regresar a la senda del triunfo”.

El privilegio de dirigir a Carlos Bacca: “Carlos para nosotros es un lujo, es parte importantísima de nuestro plantel, de nuestro esquema, de nuestro equipo para competir. Él llegó en medio del torneo y con la mayor voluntad para alcanzar la mejor forma posible y va de igual forma que Dineno, que Steven Rodríguez, disputando las opciones de ser titular. Hay circunstancias en las que uno puede producir momentos para alinear un futbolista, hay momentos que se presentan espontáneamente y él está esperando su oportunidad. No se sorprendan que antes de lo pensando pueda estar como inicialista, me hubiese encantado poder tenerlo a los 25-30 años, ahora teniéndolo sano y físicamente bien, hay que sacarle el mejor provecho.