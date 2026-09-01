Fabián Bustos no es más el director técnico de Millonarios. (Photo by Alexandre Schneider/Getty Images) / Alexandre Schneider

¡Bombazo en Millonarios! Fabián Bustos no es más el director técnico del club, decisión que llega justo en la previa del clásico capitalino ante Independiente Santa Fe (duelo adelantado de la fecha 16).

A pesar de la inversión realizada de parte de los directivos, el estilo de juego no convenció y por tal motivo acabó su etapa en la institución capitalina.

Por ahora, Millonarios no ha elegido al reemplazante de Bustos, pero en el mercado hay técnicos libres y de gran renombre como lo son Alberto Gamero, que fue campeón recientemente; Ariel Holan, argentino de reciente paso por Independiente de Avellaneda e incluso Alfredo Arias, que acaba de dejar Junior de Barranquilla.

El último partido dirigido por el estratega argentino se produjo el pasado domingo 30 de agosto, cuando el cuadro albiazul empató a cero (0-0) con Internacional de Bogotá en el Estadio El Campín. Resultado que alargó la mala racha actuando en condición de local este semestre: una sola victoria en tres partidos disputados.

Bustos se marcha ocupando la quinta casilla del campeonato con 11 puntos de 18 posibles.

¿Cuáles son los próximos partidos de Millonarios?

Independiente Santa Fe vs Millonarios (2 de septiembre)

Deportivo Pereira vs Millonarios (6 de septiembre)

Millonarios vs Deportivo Cali (10 de septiembre)

Cúcuta Deportivo vs Millonarios (13 de septiembre)

¿Cómo le fue a Fabián Bustos en Millonarios?

En líneas generales, el argentino dirigió un total de 32 partidos: 16 victorias, 9 empates y 7 derrotas (59.4% de rendimiento). No logró clasificar a los play-offs del primer semestre y aunque eliminó a Atlético Nacional en fase previa de la Copa Sudamericana, terminó sin avanzar de fase de grupos.

¿Cuántos técnicos han pasado por Millonarios recientemente?

Se trata del tercer entrenador que pasa por el cargo desde la salida de Alberto Gamero (20 meses). Antes de Bustos estuvieron Hernán Torres y David González, así como hubo los interinatos de Carlos Giraldo y Omar Rodríguez.

¿Cuántos técnicos han dejado su cargo en la Liga 2026-2?

Fabián Bustos se convierte en el quinto director técnico que deja su cargo en la Liga 2026-2. Los demás fueron: