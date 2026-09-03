Millonarios: ¿Jhomier Guerrero se perderá el resto de la temporada 2026 por complicada lesión? / Colprensa

¡Pésimas noticias en Millonarios! Al mediodía de este jueves 3 de septiembre, el cuadro capitalino entregó el parte médico del plantel y una de sus grandes figuras se perdería lo que resta de la temporada 2026 por una complicada lesión.

Lo anterior se produjo durante el clásico capitalino frente a Independiente Santa Fe, duelo que terminó ganando el León por un apretado marcador de 3-2.

¿Qué lesión tiene Jhomier Guerrero?

El jugador en cuestión es Jhomier Guerrero, quien fue sustituido al minuto 57, luego de un fuerte cruce en la mitad de la cancha. El lateral derecho fue retirado en camilla y abandonó el Estadio El Campín en ambulancia, lo que dejaba entrever la gravedad de sus situación.

Pues bien, el parte médico del exjugador de Junior dice lo siguiente: “Millonarios FC informa que, el jugador Jhomier Guerrero presentó, durante el partido vs. Santa Fe, una fractura del tercio proximal del peroné”.

“El lateral recibió inmediatamente manejo ortopédico y a partir de este jueves inicia su proceso de rehabilitación. Su incapacidad se derterminará según su evolución”, complementa el breve comunicado divulgado a través de la página web de la institución.

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¿Jhomier Guerrero se perderá el resto de la temporada 2026 por lesión?

Si bien no se precisa el tiempo de recuperación, el hecho de que Jhomier Guerrero no necesite cirugía aliviana un poco los tiempos de recuperación. En este orden de ideas, el defensor estará fuera de las canchas entre 6 y 12 semanas.

De cumplirse el primer plazo, Guerrero llegaría para la recta final de la fase del todos contra todos e incluso los cuadrangulares, en caso de una eventual clasificación. En caso contrario, de alargarse por completo su proceso de recuperación, no jugará más en lo que resta del 2026.

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Leonai Souza también es baja en Millonarios

A la lesión de Jhomier Guerrero se suma de Leonai Souza, mediocampista brasileño que fue sustituido al minuto 33 por un problema muscular. Si bien su panorama no es tan complicado como el de su compañero, sí se trata de una lesión de sumo cuidado por la posibilidad de recaída.

Así las cosas, Loenai presentó “una lesión muscular de los isquiotibiales de su pierna izquierda”, por lo que se espera que esté por fuera 3-4 semanas.