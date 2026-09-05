🔴 EN VIVO Boyacá Chicó vs Once Caldas, por la fecha 9 de Liga Colombiana 2026-ll: Minuto a Minuto

El conjunto local busca salir del descenso, mientras que el Blanco Blanco quiere conservar su cupo entre los ocho.

Boyacá Chicó recibirá a Once Caldas por la fecha 9 de la Liga Colombiana 2026-ll este 5 de septiembre a las 4:00 PM hora colombiana en el Estadio la Independencia de Tunja. El conjunto boyacense aprovechará su localia para conseguir su primera victoria en el torneo finalización, por otra parte, los manizaleños quieren asegurar su segunda victoria consecutiva como visitante.

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Chicó busca reaccionar

El equipo boyacense afrontará el compromiso con la necesidad de conseguir su primera victoria del semestre. En sus cinco partidos disputados, los dirigidos por Jhon Jaime Gómez ocupan la casilla número 19 con solo 2 puntos y una diferencia de -10 goles. Su último encuentro fue frente a Águilas Doradas 2-2 el pasado 30 de agosto.

Once quiere mantenerse entre los 8

El conjunto de Hernán Darío Herrera consigue la octava posición con 9 puntos en 6 partidos con una diferencia de gol de+4. El Blanco Blanco busca su segunda victoria consecutiva de visitante tras haber viajado a Bogotá y ganar 1-2 sobre Fortaleza el pasado 1 de septiembre.

Siga aquí el MINUTO a MINUTO entre Boyacá Chicó y Once Caldas: