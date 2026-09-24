David González: “Lo vengo hablando hace rato, América atraviesa una situación económica difícil”

América volvió a la senda del triunfo, tras una derrota y un empate, el equipo vallecaucano superó 1-0 a Águilas Doradas por la fecha 12 del campeonato, resultado que le permitió llegar a 24 puntos, consolidarse en la primera posición y dar un paso más rumbo a la clasificación a cuadrangulares.

El cuadro Escarlata se quedó con los tres puntos en el estadio Pascual Guerrero, gracias a un solitario gol desde el punto penalti de Yeison Guzmán. El marcador pudo ser más extenso; sin embargo, el portero Jorge Soto fue figura en la visita, con varios remates a los postes y desviados por muy poco.

David González habló de la crisis y cuestionó a la prensa

Tras la victoria, el técnico del equipo, el antioqueño David González, habló de la crisis económica que atraviesa la institución; no obstante, aseguró que un sector de la prensa aprovecha cada derrota del equipo para buscar generar interacciones.

“Yo vengo hablando de esto desde hace mucho rato. Yo en las ruedas de prensa, llevo cuatro, cinco, seis ruedas de prensa diciendo que el club atraviesa por una situación económica difícil. Eso no ha sido un secreto para nadie, desde hace dos meses o incluso más lo vengo diciendo, por todas las situaciones que venimos atravesando desde hace más de un año”, comentó González.

Al respecto, cuestionó a la prensa: “¿Qué pasa? Que se pierde un partido y claro, ‘aprovechemos, hace rato que América no pierde. Venga que necesitamos ganar seguidores, necesitamos ganar oyentes, necesitamos rating’, no sé. Esa es la cotidianidad de nuestro periodismo. Aquí nada ha cambiado ¿El club atraviesa por una situación difícil?, claro que sí, lo he hablado desde hace mucho tiempo y por eso necesitamos que la gente nos acompañe, que la gente venga y que sigan llegando patrocionadores, nosotros nos encargaremos de la parte deportiva y de estar ahí“.

Sobre su reflexión, concluyó: “Todos esos rumores, si se ve lo que los jugadores ponen en la cancha, nos quedamos sin fundamentos. Hay que pasar la página, tratar de que el rating de esta semana lo ganemos porque hablamos bien del equipo y tratar de que eso se vuelva la normalidad en este club”.

América de Cali cuenta con una deuda pendiente para varios de sus exjugadores, entre ellos Duván Vergara y Yerson Candelo. El equipo espera ponerse al día próximamente con algunos de sus compromisos económicos pendientes. En el caso de Vergara, se encuentran a la espera de un pago de Racing Club para saldar la situación con el cordobés.