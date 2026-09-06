🔴 EN VIVO Pereira vs Millonarios: Siga la transmisión y el minuto a minuto del juego por la fecha 9

EN VIVO Pereira vs Millonarios por la Liga Colombiana 2026-ll: Transmisión y Minuto a Minuto

El conjunto bogotano espera reencontrarse con la victoria con el regreso de Alberto Gamero.

Millonarios tendrá este domingo un nuevo comienzo con Alberto Gamero como entrenador. El samario regresa al club después de un año y nueve meses, y tendrá su primer partido en esta segunda etapa frente al Deportivo Pereira, por la novena fecha de la Liga Colombiana 2026-ll.

El encuentro se disputará a las 6:10 p. m. en el estadio Palmaseca, escenario que Pereira utiliza como local debido a las condiciones de su estadio habitual.

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Un Millonarios que necesita reaccionar

El conjunto bogotano llega con 11 puntos y en la quinta posición, aunque viene de perder 3-2 frente a Santa Fe en el clásico capitalino. La salida de Fabián Bustos y la llegada de Gamero marca un nuevo inicio en el torneo finalización para los Embajadores.

Pereira busca dar el golpe

El cuadro Matecaña, por su parte, llega con cinco puntos de 15 posibles y ocupa la parte baja de la clasificación. Su último encuentro terminó con derrota 0-3 ante Independiente Medellín, por lo que necesita recuperar terreno en un campeonato en el que todavía tiene partidos pendientes.

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