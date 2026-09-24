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24 sep 2026 Actualizado 12:41

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Liga Colombiana

Cali vs. Santa Fe, por la final vuelta de la Liga Femenina: fecha y hora de la definición del título

La ida terminó 2-3 en Tunja ante poco más de 10.300 hinchas cardenales que acudieron al Estadio La Independencia.

Deportivo Cali

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El partido de ida de la gran final de la Liga Femenina dejó cinco goles y a un Deportivo Cali con la ventaja mínima, luego de ponerse 3-0 arriba en apenas 25 minutos del encuentro celebrado en Tunja. Santa Fe se acomodó y logró descontar para dejar la serie 3-2.

Lo empezó ganando al minuto 13 el conjunto visitante con la anotación de Jessica Bermeo luego del cobro de un tiro de esquina y el cabezazo al arco.

Cuatro minutos más tarde llegó la anotación de Ingrid Guerra con un remate cruzado por el sector izquierdo, y muy parecido fue el tercero de Melanin Aponzá al minuto 24’, pero desde la zona derecha.

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Pero Santa Fe despertó tras ir 3-0 en 24 minutos y encontró un penal al minuto 32 que cambió por gol Mariana Zamorano. Al 42’ nuevamente Zamorano apareció con un remate desde el borde del área que se desvió en una defensora y esto descolocó a la arquera para el 3-2 que no se iba a mover en el segundo tiempo.

Cali y Santa Fe, por la cuarta estrella

Son los dos equipos más ganadores de la Liga Femenina, ambos con tres títulos. Por su parte, afrontan la cuarta definición de un título entre ambos, siendo el conjunto Azucarero el que ha salido victorioso en tres oportunidades y dos de ellos han sido en las últimas definiciones.

AñoCampeónSubcampeón
2017Santa FeAtlético Huila
2018Atlético HuilaAtlético Nacional
2019América de CaliIndependiente Medellín
2020Santa FeAmérica de Cali
2021Deportivo CaliSanta Fe
2022América de CaliDeportivo Cali
2023Santa FeAmérica de Cali
2024Deportivo CaliSanta Fe
2025Deportivo CaliSanta Fe

Cuándo será el partido de vuelta de la final de la Liga Femenina

La definición del campeón tendrá lugar el próximo sábado 26 de septiembre desde las 6:00 p.m en el Estadio del Deportivo Cali.

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Vale la pena mencionar que tanto el cuadro Azucarero como el Cardenal, ya tienen asegurada su participación en la Copa Libertadores Femenina, que tendrá lugar entre el 15 y 31 de octubre en Ecuador.

David Santiago Muñoz Camargo

David Santiago Muñoz Camargo

Comunicador social y Periodista. Trabaja en Caracol Radio Deportes

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