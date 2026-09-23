Reclasificación en Colombia: así van los cupos internacionales con la victoria de Cali ante Santa Fe / Colprensa

El segundo semestre de la Liga Colombiana 2026 sigue su curso. Restan unas cuantas fechas para finalizar el todos contra todos, situación que marcará no solamente los clasificados a cuadrangulares, sino también las tablas de descenso y reclasificación.

Le puede interesar: Tabla de posiciones Liga Colombiana: así quedó con la caída de Santa Fe a manos del Cali

Precisamente, esta última clasificación es la encargada de otorgar al menos cinco cupos para los torneos internacionales del próximo año: dos a fase previa de Copa Libertadores y tres a los play-offs de la Copa Sudamericana.

Por lo pronto, el único equipo con un lugar asegurado en la fase de grupos de la Libertadores es el Junior de Barranquilla, debido a que se consagró campeón del primer semestre. El otro puesto será para el ganador del Torneo Finalización.

En cuanto a la Sudamericana, a los tres cupos ya mencionados se suma el que recibe el ganador de la Copa Colombia.

Lea también acá: Tabla del descenso: así quedó el Deportivo Cali luego de su victoria en El Campín ante Santa Fe

Es preciso recordar que los equipos solo pueden participar de un torneo internacional, razón por la cual si el Junior, por ejemplo, gana la Copa, su lugar en Sudamericana se trasladará a la reclasificación; lo mismo que si corona nuevamente la Liga, ese cupo de Libertadores se decide según la reclasificación.

Tabla de Reclasificación en Colombia 2026

Pos. Equipo Puntos Torneo 1. Atlético Nacional 73 Copa Libertadores 2. América de Cali 55 Copa Libertadores 3. Deportes Tolima 54 Copa Sudamericana 4. Independiente Santa Fe 51 Copa Sudamericana 5. Junior de Barranquilla 50 Copa Libertadores* 6. Once Caldas 46 Copa Sudamericana 7. Millonarios 45 // 8. Deportivo Cali 45 // 9. Independiente Medellín 45 // 10. Deportivo Pasto 42 //

***Junior no cuenta en la tabla, debido a que ya tieen lugar fijo en la Copa Libertadores 2027.