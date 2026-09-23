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23 sep 2026 Actualizado 16:05

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Liga Colombiana

Reclasificación en Colombia: así van los cupos internacionales con la victoria de Cali ante Santa Fe

Se aprieta la lucha por los cupos a Copa Libertadores y Copa Sudamericana del próximo año.

Reclasificación en Colombia: así van los cupos internacionales con la victoria de Cali ante Santa Fe / Colprensa

Reclasificación en Colombia: así van los cupos internacionales con la victoria de Cali ante Santa Fe / Colprensa

Reclasificación en Colombia: así van los cupos internacionales con la victoria de Cali ante Santa Fe / Colprensa
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El segundo semestre de la Liga Colombiana 2026 sigue su curso. Restan unas cuantas fechas para finalizar el todos contra todos, situación que marcará no solamente los clasificados a cuadrangulares, sino también las tablas de descenso y reclasificación.

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Precisamente, esta última clasificación es la encargada de otorgar al menos cinco cupos para los torneos internacionales del próximo año: dos a fase previa de Copa Libertadores y tres a los play-offs de la Copa Sudamericana.

Por lo pronto, el único equipo con un lugar asegurado en la fase de grupos de la Libertadores es el Junior de Barranquilla, debido a que se consagró campeón del primer semestre. El otro puesto será para el ganador del Torneo Finalización.

En cuanto a la Sudamericana, a los tres cupos ya mencionados se suma el que recibe el ganador de la Copa Colombia.

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Es preciso recordar que los equipos solo pueden participar de un torneo internacional, razón por la cual si el Junior, por ejemplo, gana la Copa, su lugar en Sudamericana se trasladará a la reclasificación; lo mismo que si corona nuevamente la Liga, ese cupo de Libertadores se decide según la reclasificación.

Tabla de Reclasificación en Colombia 2026

Pos.EquipoPuntosTorneo
1.Atlético Nacional73Copa Libertadores
2.América de Cali55Copa Libertadores
3.Deportes Tolima54Copa Sudamericana
4.Independiente Santa Fe51Copa Sudamericana
5.Junior de Barranquilla50Copa Libertadores*
6.Once Caldas46Copa Sudamericana
7.Millonarios45//
8.Deportivo Cali45//
9.Independiente Medellín45//
10.Deportivo Pasto42//

***Junior no cuenta en la tabla, debido a que ya tieen lugar fijo en la Copa Libertadores 2027.

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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