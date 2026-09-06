EN VIVO Inter de Bogotá vs Águilas Doradas por la Liga Colombiana 2026-ll: Minuto a Minuto

Los bogotanos buscan su segunda victoria en este segundo semestre, mientras que Águilas quiere subir en la tabla.

Inter de Bogotá recibirá a Águilas Doradas este 6 de septiembre por la fecha 9 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro tendrá lugar en el estadio Metropolitano de Techo a las 4:00 PM hora colombiana.

Los dirigidos por Ricardo Valiño tienen cómo proposito sumar una nueva victoria, aprovechando su condición de local, mientras que el conjunto antioqueño quiere sumar de a tres nuevamente tras 3 empates seguidos.

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