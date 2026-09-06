🔴 EN VIVO Inter de Bogotá vs Águilas Doradas por la Liga Colombiana 2026-ll: Minuto a Minuto
Los bogotanos buscan su segunda victoria en este segundo semestre, mientras que Águilas quiere subir en la tabla.
Inter de Bogotá recibirá a Águilas Doradas este 6 de septiembre por la fecha 9 de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro tendrá lugar en el estadio Metropolitano de Techo a las 4:00 PM hora colombiana.
Los dirigidos por Ricardo Valiño tienen cómo proposito sumar una nueva victoria, aprovechando su condición de local, mientras que el conjunto antioqueño quiere sumar de a tres nuevamente tras 3 empates seguidos.
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Siga acá el MINUTO a MINUTO de Inter de Bogotá Vs Águilas Doradas
Juan Ávalo (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Larry Vásquez (Inter Bogotá).
Mano de Andrés Mosquera (Águilas Doradas).
Fuera de juego, Inter Bogotá. Facundo Boné intentó un pase en profundidad pero Fabricio Sanguinetti estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Anthony Vásquez (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el centro del área el balón se pierde por el lado derecho de la portería. Asistencia de Juan Ávalo.
Eduar Arízalas (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Joan Castro (Inter Bogotá).
Agustín Irazoque (Inter Bogotá) ha visto tarjeta amarilla.
Jhon Meléndez (Águilas Doradas) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Dewar Victoria (Inter Bogotá).
Andrés Ricaurte (Águilas Doradas) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Facundo Boné (Inter Bogotá).
¡Gooooool! Inter Bogotá 2, Águilas Doradas 1. Facundo Boné (Inter Bogotá) remate con la izquierda desde fuera del área por bajo, junto al palo izquierdo. Asistencia de Fabricio Sanguinetti.
John Ontaneda (Águilas Doradas) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Facundo Boné (Inter Bogotá).
Fuera de juego, Inter Bogotá. Ronaldo Julio intentó un pase en profundidad pero Fabricio Sanguinetti estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Javier Mena (Águilas Doradas) remate con la izquierda desde fuera del área que se va alto y por la izquierda tras un saque de esquina.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Mateo Rodas.
Sebastián Rodríguez (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Fabricio Sanguinetti (Inter Bogotá).
Remate fallado por Eduar Arízalas (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el centro del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Andrés Ricaurte.
Frank Lozano (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Diego Duarte (Inter Bogotá).
Empieza segunda parte Inter Bogotá 1, Águilas Doradas 1.
Cambio en Inter Bogotá, entra al campo Ronaldo Julio sustituyendo a Carlos Vivas.
Final primera parte, Inter Bogotá 1, Águilas Doradas 1.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Joan Castro.
El cuarto árbitro ha anunciado 2 minutos de tiempo añadido.
Remate fallado por Andrés Mosquera (Águilas Doradas) remate de cabeza desde el centro del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de John Ontaneda con un pase de cabeza tras botar una falta.
Larry Vásquez (Inter Bogotá) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Frank Lozano (Águilas Doradas) ha recibido una falta en campo contrario.
Falta de Larry Vásquez (Inter Bogotá).
Remate fallado por Jhon Meléndez (Águilas Doradas) remate con la derecha desde fuera del área muy cerca del palo izquierdo pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Juan Ávalo.
Carlos Vivas (Inter Bogotá) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
Eduar Arízalas (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Carlos Vivas (Inter Bogotá).
Remate rechazado de Diego Duarte (Inter Bogotá) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Fabricio Sanguinetti.
Remate fallado por Jhon Meléndez (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el lado derecho del interior del área que se le va demasiado alto. Asistencia de Anthony Vásquez.
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por John Ontaneda.
Remate fallado por Anthony Vásquez (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el centro del área que sale rozando el larguero. Asistencia de Jhon Meléndez.
Fuera de juego, Inter Bogotá. Facundo Boné intentó un pase en profundidad pero Fabricio Sanguinetti estaba en posición de fuera de juego.
Remate fallado por Andrés Ricaurte (Águilas Doradas) remate con la izquierda desde fuera del área muy cerca del palo derecho pero se marchó ligeramente desviado. Asistencia de Jhon Meléndez.
Eduar Arízalas (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Joan Castro (Inter Bogotá).
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Mateo Rodas.
Remate parado bajo palos a rás de suelo. Anthony Vásquez (Águilas Doradas) remate con la derecha desde el centro del área. Asistencia de Frank Lozano.
Fuera de juego, Inter Bogotá. Agustín Irazoque intentó un pase en profundidad pero Diego Duarte estaba en posición de fuera de juego.
Andrés Ricaurte (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Facundo Boné (Inter Bogotá).
Fuera de juego, Águilas Doradas. Andrés Mosquera intentó un pase en profundidad pero Jhon Meléndez estaba en posición de fuera de juego.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Joan Castro.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Mateo Rodas.
¡Gooooool! Inter Bogotá 1, Águilas Doradas 1. Mateo Rodas (Inter Bogotá) marca de libre directo, remate con la derecha por bajo, junto al palo izquierdo.
Falta de Sebastián Rodríguez (Águilas Doradas).
Facundo Boné (Inter Bogotá) ha recibido una falta en campo contrario.
Fuera de juego, Inter Bogotá. Mateo Rodas intentó un pase en profundidad pero Fabricio Sanguinetti estaba en posición de fuera de juego.
Facundo Boné (Inter Bogotá) ha visto tarjeta amarilla por juego peligroso.
John Ontaneda (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la banda izquierda.
Falta de Facundo Boné (Inter Bogotá).
Eduar Arízalas (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Carlos Vivas (Inter Bogotá).
Remate parado por bajo a la izquierda. Dewar Victoria (Inter Bogotá) remate con la derecha desde fuera del área. Asistencia de Larry Vásquez.
Remate parado junto al lado derecho de la portería. Diego Duarte (Inter Bogotá) remate de cabeza desde el centro del área. Asistencia de Fabricio Sanguinetti con un centro al área.
Diego Duarte (Inter Bogotá) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Falta de Jhon Meléndez (Águilas Doradas).
¡Gooooool! Inter Bogotá 0, Águilas Doradas 1. Anthony Vásquez (Águilas Doradas) remate con la izquierda desde muy cerca por el centro de la portería. Asistencia de Juan Ávalo con un centro al área tras un saque de esquina.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Wuilker Fariñez.
Corner,Águilas Doradas. Corner cometido por Mateo Rodas.
Remate rechazado de Anthony Vásquez (Águilas Doradas) remate con la izquierda desde el centro del área. Asistencia de Juan Ávalo.
Falta de Carlos Vivas (Inter Bogotá).
Eduar Arízalas (Águilas Doradas) ha recibido una falta en la zona defensiva.
Corner,Inter Bogotá. Corner cometido por John Ontaneda.
Empieza primera parte.
Alineaciones confirmadas por parte de ambos equipos, que saltan al campo para iniciar los ejercicios de calentamiento