🔴 EN VIVO Santa Fe vs Fortaleza, por Liga Colombiana: Transmisión y Minuto a Minuto

Tras la victoria sobre Millonarios, el León busca su cupo entre los 8 primeros.

Este 5 de septiembre, Independiente Santa Fe recibirá a Fortaleza en el encuentro capitalino de la fecha 9 de la Liga Colombiana 2026-ll a las 6:25 PM hora colombiana en el estadio Nemesio Camacho el Campín a puerta cerrada. Los Cardenales buscarán su segunda victoria al hilo en condición de local, mientras que los de techo buscan una segunda victoria en el semestre.

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¿Cómo viene Santa Fe?

Tras la victoria sobre Millonarios FC el pasado 2 de septiembre 3-2 con tantos de Jhojan Torres, Franco Fagúndez y Emerson Rodríguez. Los dirigidos por Pablo Repetto ocupan la casilla número 9 con nueve puntos de 18 posibles y +2 de diferencia de gol.

Fortaleza quiere subir en la tabla

El conjunto de Diego Arias se encuentra en la decimocuarta posición con un registro de 6 puntos en siete partidos y una diferencia de gol de -2. El equipo bogotano quiere llevarse su primera victoria en el Campín, el cual estará cerrado al público debido a las sanciones de la DIMAYOR tras el partido de Santa Fe contra América de Cali.

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