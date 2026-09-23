Tabla de posiciones Liga Colombiana: así quedó con la caída de Santa Fe a manos del Cali

La fecha 12 de la Liga Colombiana 2026-2 comenzó este martes 22 de septiembre con el partidazo Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali y se extenderá hasta el domingo 27 con el cierre que darán Fortaleza y Deportes Tolima.

Independiente Santa Fe 0-1 Deportivo Cali

La fecha 12 de la Liga comenzó en el Estadio El Campín con el partidazo que protagonizaron Santa Fe y Cali, el cual terminó con victoria vallecaucana por la mínima diferencia (0-1). El único tanto del compromiso fue obra de Eduard Bello, mientras que en el local fue expulsado Daniel Torres.

Partidos de la fecha 12 en Liga Colombiana

Miércoles 23 de septiembre

América de Cali vs Águilas Doradas - 7:30 PM

Juevs 24 de septiembre

Atlético Nacional vs Millonarios - 7:30 PM

Viernes 25 de septiembre

Boyacá Chicó vs Deportivo Pasto - 6:10 PM

Once Caldas vs Atlético Bucaramanga - 8:15 PM

Sábado 26 de septiembre

Deportivo Pereira vs Internacional de Bogotá - 4 PM

Cúcuta Deportivo vs Llaneros - 6:15 PM

Junior de Barranquilla vs Independiente Medellín - 8:20 PM

Domingo 27 de septiembre

Jaguares de Córdoba vs Alianza Valledupar - 4 PM

Fortaleza vs Deportes Tolima - 6:05 PM

Así va la tabla de posiciones de la Liga colombiana