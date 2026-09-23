Tabla de posiciones Liga Colombiana: así quedó con la caída de Santa Fe a manos del Cali
Con el duelo en El Campín arrancó la duodécima fecha del campeonato.
La fecha 12 de la Liga Colombiana 2026-2 comenzó este martes 22 de septiembre con el partidazo Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali y se extenderá hasta el domingo 27 con el cierre que darán Fortaleza y Deportes Tolima.
Independiente Santa Fe 0-1 Deportivo Cali
La fecha 12 de la Liga comenzó en el Estadio El Campín con el partidazo que protagonizaron Santa Fe y Cali, el cual terminó con victoria vallecaucana por la mínima diferencia (0-1). El único tanto del compromiso fue obra de Eduard Bello, mientras que en el local fue expulsado Daniel Torres.
Partidos de la fecha 12 en Liga Colombiana
- Miércoles 23 de septiembre
América de Cali vs Águilas Doradas - 7:30 PM
- Juevs 24 de septiembre
Atlético Nacional vs Millonarios - 7:30 PM
- Viernes 25 de septiembre
Boyacá Chicó vs Deportivo Pasto - 6:10 PM
Once Caldas vs Atlético Bucaramanga - 8:15 PM
- Sábado 26 de septiembre
Deportivo Pereira vs Internacional de Bogotá - 4 PM
Cúcuta Deportivo vs Llaneros - 6:15 PM
Junior de Barranquilla vs Independiente Medellín - 8:20 PM
- Domingo 27 de septiembre
Jaguares de Córdoba vs Alianza Valledupar - 4 PM
Fortaleza vs Deportes Tolima - 6:05 PM
Así va la tabla de posiciones de la Liga colombiana
Christian Amézquita
Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...