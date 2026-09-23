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23 sep 2026 Actualizado 02:56

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Liga Colombiana

Tabla de posiciones Liga Colombiana: así quedó con la caída de Santa Fe a manos del Cali

Con el duelo en El Campín arrancó la duodécima fecha del campeonato.

Tabla de posiciones en Liga Colombiana: así quedó luego del partido Santa Fe vs Cali en El Campín / Colprensa

Tabla de posiciones en Liga Colombiana: así quedó luego del partido Santa Fe vs Cali en El Campín / Colprensa

Tabla de posiciones en Liga Colombiana: así quedó luego del partido Santa Fe vs Cali en El Campín / Colprensa
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La fecha 12 de la Liga Colombiana 2026-2 comenzó este martes 22 de septiembre con el partidazo Independiente Santa Fe vs Deportivo Cali y se extenderá hasta el domingo 27 con el cierre que darán Fortaleza y Deportes Tolima.

Independiente Santa Fe 0-1 Deportivo Cali

La fecha 12 de la Liga comenzó en el Estadio El Campín con el partidazo que protagonizaron Santa Fe y Cali, el cual terminó con victoria vallecaucana por la mínima diferencia (0-1). El único tanto del compromiso fue obra de Eduard Bello, mientras que en el local fue expulsado Daniel Torres.

Partidos de la fecha 12 en Liga Colombiana

  • Miércoles 23 de septiembre

América de Cali vs Águilas Doradas - 7:30 PM

  • Juevs 24 de septiembre

Atlético Nacional vs Millonarios - 7:30 PM

  • Viernes 25 de septiembre

Boyacá Chicó vs Deportivo Pasto - 6:10 PM

Once Caldas vs Atlético Bucaramanga - 8:15 PM

  • Sábado 26 de septiembre

Deportivo Pereira vs Internacional de Bogotá - 4 PM

Cúcuta Deportivo vs Llaneros - 6:15 PM

Junior de Barranquilla vs Independiente Medellín - 8:20 PM

  • Domingo 27 de septiembre

Jaguares de Córdoba vs Alianza Valledupar - 4 PM

Fortaleza vs Deportes Tolima - 6:05 PM

Así va la tabla de posiciones de la Liga colombiana

Christian Amézquita

Christian Amézquita

Cubre información de Millonarios y el fútbol colombiano. Creador conjunto del podcast 'Detrás del Balón'...

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