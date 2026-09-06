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06 sep 2026 Actualizado 01:49

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Liga Colombiana
JuniorJUN
 1
Jeison Suárez 5'
Junior
Jaguares FCJAG
 1
Cristian Alvarez 8'
Jaguares FC
16'
1ª parte

🔴 EN VIVO Junior vs Jaguares, por la Liga Colombiana 2026-ll: Transmisión y Minuto a Minuto

Sebastián Viera recibirá a Jaguares en su debut como técnico Tiburón.

Junior de Barranquilla recibirá este sábado a Jaguares de Córdoba por la novena fecha de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se disputará desde las 8:30 p. m. en el estadio Romelio Martínez. El partido marcará el debut de Sebastián Viera como entrenador del conjunto rojiblanco, luego de la salida de Alfredo Arias.

El uruguayo tendrá la misión de cambiar el rumbo de un equipo que apenas suma dos puntos en cinco partidos disputados y que todavía tiene encuentros pendientes.

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Viera, en busca de la primera victoria

El nuevo entrenador de Junior tendrá a disposición jugadores como Luis Fernando Muriel, Teófilo Gutiérrez, Guillermo Paiva y Cristian Barrios para afrontar su primer partido al frente del equipo. Además, Guillermo Celis estará disponible después de cumplir la suspensión que tenía pendiente.

El Junior de Barranquilla marcha en la posición 18 de la tabla con un registro de 2 puntos de 15 posibles y una diferencia de gol de -4

Siga acá la trasmisión EN VIVO de Santa Fe Vs Fortaleza

Siga acá el minuto a minuto de Santa Fe Vs Fortaleza

Hay nuevos mensajes
17´

Muriel se lo pierde

El delantero erra el penal 

15´

Penal para Junior

El VAR  le confirma tiro de pena máxima a favor del Junior

14´

Posible penal

El VAR llama al arbitro para revisar una falta en el área sobre Muriel

12´

Junior cerca del segundo

Disparo desde fuera del área que se estrella en el palo visitante e impide el segundo de los barranquilleros

Gooooool de Jaguares

Anota Cristian Álvarez

Goooool del Junior

Anota Jeison Suarez

4'

Tiro de esquina

Corner para Junior que termina en contragolpe de jaguares

Junior quiere el primero

Un centro para Luis Muriel que remata de taco empieza la amenaza el área rival

Inicia el partido

Mueve el balón Junior

Los jugadores saltan al terreno

Inician los actos protocolarios

Los 11 de la visita

Titulares del Junior

Bienvenidos al MINUTO A MINUTO entre Junior Vs Jaguares

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