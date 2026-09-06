🔴 EN VIVO Junior vs Jaguares, por la Liga Colombiana 2026-ll: Transmisión y Minuto a Minuto
Sebastián Viera recibirá a Jaguares en su debut como técnico Tiburón.
Junior de Barranquilla recibirá este sábado a Jaguares de Córdoba por la novena fecha de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se disputará desde las 8:30 p. m. en el estadio Romelio Martínez. El partido marcará el debut de Sebastián Viera como entrenador del conjunto rojiblanco, luego de la salida de Alfredo Arias.
El uruguayo tendrá la misión de cambiar el rumbo de un equipo que apenas suma dos puntos en cinco partidos disputados y que todavía tiene encuentros pendientes.
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Viera, en busca de la primera victoria
El nuevo entrenador de Junior tendrá a disposición jugadores como Luis Fernando Muriel, Teófilo Gutiérrez, Guillermo Paiva y Cristian Barrios para afrontar su primer partido al frente del equipo. Además, Guillermo Celis estará disponible después de cumplir la suspensión que tenía pendiente.
El Junior de Barranquilla marcha en la posición 18 de la tabla con un registro de 2 puntos de 15 posibles y una diferencia de gol de -4
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Siga acá el minuto a minuto de Santa Fe Vs Fortaleza
Muriel se lo pierde
El delantero erra el penal
Penal para Junior
El VAR le confirma tiro de pena máxima a favor del Junior
Posible penal
El VAR llama al arbitro para revisar una falta en el área sobre Muriel
Junior cerca del segundo
Disparo desde fuera del área que se estrella en el palo visitante e impide el segundo de los barranquilleros
Gooooool de Jaguares
Anota Cristian Álvarez
Goooool del Junior
Anota Jeison Suarez
Tiro de esquina
Corner para Junior que termina en contragolpe de jaguares
Junior quiere el primero
Un centro para Luis Muriel que remata de taco empieza la amenaza el área rival
Inicia el partido
Mueve el balón Junior
Los jugadores saltan al terreno
Inician los actos protocolarios
Los 11 de la visita
Titulares del Junior
Bienvenidos al MINUTO A MINUTO entre Junior Vs Jaguares