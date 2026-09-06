🔴 EN VIVO Junior vs Jaguares, por la Liga Colombiana 2026-ll: Transmisión y Minuto a Minuto

Sebastián Viera recibirá a Jaguares en su debut como técnico Tiburón.

Junior de Barranquilla recibirá este sábado a Jaguares de Córdoba por la novena fecha de la Liga Colombiana 2026-ll. El encuentro se disputará desde las 8:30 p. m. en el estadio Romelio Martínez. El partido marcará el debut de Sebastián Viera como entrenador del conjunto rojiblanco, luego de la salida de Alfredo Arias.

El uruguayo tendrá la misión de cambiar el rumbo de un equipo que apenas suma dos puntos en cinco partidos disputados y que todavía tiene encuentros pendientes.

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Viera, en busca de la primera victoria

El nuevo entrenador de Junior tendrá a disposición jugadores como Luis Fernando Muriel, Teófilo Gutiérrez, Guillermo Paiva y Cristian Barrios para afrontar su primer partido al frente del equipo. Además, Guillermo Celis estará disponible después de cumplir la suspensión que tenía pendiente.

El Junior de Barranquilla marcha en la posición 18 de la tabla con un registro de 2 puntos de 15 posibles y una diferencia de gol de -4

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