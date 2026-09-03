América vs Alianza EN VIVO: siga acá la transmisión y el minuto a minuto del partido de Liga / Colprensa

La novena fecha de la Liga Colombiana 2026-2 comienza este jueves 3 de septiembre con el duelo entre América de Cali y Alianza Valledupar en el Estadio Pascual Guerrero, escenario que vuelve a albergar actividad tras el terremoto del 10 de agosto.

El cuadro vallecaucano llega como único líder del campeonato con 17 puntos, 4 más que su directo perseguidor. Asimismo es uno de los pocos invictos que se mantienen en el certamen y es la portería menos vencida. Brillante campaña de David González y los suyos.

Entretanto, los valduparenses se encuentran en un momento sumamente complicado con apenas 2 unidades sumadas de 18 posibles. El panorama es oscuro, no solo por la poca posibilidad de clasificarse a cuadrangulares, sino también por su situación en la tabla del descenso.

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