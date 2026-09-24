Yeison Guzmán amplia su ventaja: Así está la tabla de máximos goleadores de la Liga

El volante Yeison Guzmán continúa liderando la tabla de máximos artilleros del fútbol colombiano. El jugador de 28 años anotó, desde el punto penalti, la anotación de la victoria del América 1-0 sobre Águilas Doradas.

Con este tanto, Guzmán volvió a tomar distancia en la primera posición de los máximos goleadores del fútbol colombiano. El antioqueño completó ocho anotaciones en el presente campeonato.

Los goles del jugador del América de Cali los ha convertido frente a Internacional de Bogotá, Boyacá Chicó (2), Nacional, Jaguares, Alianza FC, Tolima y Águilas Doradas. Adicionalmente, el jugador ha aportado tres asistencias a lo largo del campeonato.

Guzmán tiene una ventaja de tres anotaciones sobre sus principales perseguidores. Tres jugadores siguen al volante antioqueño con 5 tantos cada uno: Emerson Batalla, del Bucaramanga; John Montaño, del Medellín, y Nahuel Bustos, de Santa Fe.

Tabla de goleadores de la Liga colombiana 2026-II

1) Yeison Guzmán (América de Cali): 8 Goles

2) Emerson Batalla (Bucaramanga): 5

2) John Montaño (Medellín): 5

2) Nahuel Bustos (Santa Fe): 5

5) Alfredo Morelos (Nacional): 4

5) Eduard Bello (Cali): 4

5) Dayro Moreno (Once Caldas): 4

5) Neider Ospina (Llaneros): 4

5) Luciano Pons (Bucaramanga): 4

5) Jefry Zapata (Once Caldas): 4

5) Andrey Estupiñan (Millonarios): 4