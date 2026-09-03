🔴 Pereira vs. Medellín EN VIVO HOY: siga acá la transmisión del partido por la fecha 7 de la Liga

Se disputa el juego aplazado en el Estadio del Deportivo Cali, que servirá como escenario del cuadro Matecaña.

Se disputa el partido entre Deportivo Pereira e Independiente Medellín, correspondiente a la fecha 7 de la Liga colombiana. Este encuentro estaba aplazado y debió repregromarse debido a las afectaciones del terremoto en la capital de Risaralda.

Asimismo, los jugadores del cuadro Matecaña habían entrado en un paro por falta de pagos de las últimas quincenas, tema que se pudo solucionar y volvieron a las actividades.

El encuentro se disputará en el Estadio del Deportivo Cali, pues el Hernán Ramírez Villegas no podrá ser usado en lo que resta del año por afectaciones en la estructura, debido al terremoto.

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