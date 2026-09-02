Abelardo De La Espriella aseguró que el Ejército frustró carro bomba del ELN en Norte de Santander

El presidente de la República, Abelardo De La Espriella, informó que fue frustrado un posible atentado terrorista en Cúcuta, luego de que tropas del Ejército Nacional localizaran un vehículo hurtado en el sector de Agua Clara, zona rural del municipio.

De acuerdo con la información preliminar entregada por las autoridades, el vehículo fue sometido a una verificación con un canino especializado, que detectó la posible presencia de explosivos en su interior.

Al advertir la presencia de las tropas, los ocupantes del carro abandonaron el automotor y huyeron del lugar a bordo de una motocicleta.

Tras el hallazgo, uniformados aseguraron el sector y coordinaron con la Policía Nacional el ingreso de técnicos antiexplosivos, quienes se encargaron de verificar la amenaza y adelantar el procedimiento correspondiente para neutralizarla.

La información preliminar señala al ELN como posible responsable de este hecho. Asimismo, se encuentran indagando para establecer quiénes estarían detrás del vehículo y determinar las características de la posible carga explosiva.

Recordemos que, hacia las 11:20 pm del lunes, fue activado un carro bomba contra la estación de policía del municipio de Los Patios, Área metropolitana de Cúcuta .

El hecho violento dejó una persona muerta, dos policías heridos y nueve civiles que resultaron afectados y trasladados a un centro médico.

La acción terrorista causó graves daños a la infraestructura de policía, la incineración de varias motocicletas y también produjo la suspensión del servicio de energía.

Hasta el momento se investiga quienes estarían detrás de esta acción, y no se descarta por parte de los investigadores que el ELN sea el responsable.

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Otros resultados operacionales

Por su parte, Abelardo De La Espriella informó que, en el municipio de Zaragoza, Antioquia, el Ejército Nacional capturó a dos integrantes de la subestructura Manuel Alexander Ariza Rosario, perteneciente al grupo narcoterrorista Clan del Golfo.

De acuerdo con el mandatario, entre los capturados está Alexander Romero Tano, alias “80”, con más de 30 años de trayectoria en la organización y quien actualmente cumplía funciones de caletero y radista.

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Además, la operación permitió ubicar un depósito ilegal y desmantelar una central de comunicaciones.También fueron incautados 8 fusiles, 2 pistolas, 1.330 cartuchos, 1.200 detonadores, 731 metros de cordón detonante y 9 granadas improvisadas para ser lanzadas mediante drones, además de abundante material de comunicaciones.

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De La Espriella detalló que encontraron 70 uniformes tipo Policía con logos de las AGC y 70 pantalones, entre otros elementos de intendencia.