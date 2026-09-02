Se reactivan órdenes de captura contra jefes criminales: ¿muerte definitiva de la Paz Total?

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Se reactivan ordenes de captura contra jefes criminales: ¿muerte definitiva de la Paz Total?

El senador Ariel Ávila, de la Alianza Verde, y el representante Julio César Triana, de Cambio Radical, debatieron en los micrófonos de 6AM W sobre el fin de la Paz Total de la administración Petro y las medidas que tomará el Gobierno de Abelardo de la Espriella sobre los grupos armados y criminales.

Vea aquí: Fiscalía reactivó 27 órdenes de captura de jefes de disidencias: están ‘Calarcá’ y ‘Walter Mendoza’

Para Ávila, el levantamiento de la suspensión de las órdenes de captura contra varios cabecillas e integrantes de grupos al margen de la ley solo significa que el Gobierno presentará su Ley de Orden Público, donde dará su visión de paz para los próximos cuatro años.

“Gobierno anunció dos proyectos: estatuto antiterrorista y un proyecto para un nuevo tratamiento penitenciario. Creo que van a cerrar la puerta a las negociaciones de paz tradicionales y se concentrarán en el camino de sometimiento colectivo donde solo hay una negociación jurídica”, dijo.

Lea aquí: Fiscalía levantó suspensión de la orden de captura de alias ‘Calarcá’

Así las cosas, apuntó que al Gobierno De la Espriella solo le quedan dos maneras para desmovilizar integrantes de grupos armados:

Mecanismos tradicionales de paz: con agendas como en el acuerdo con las Farc

con agendas como en el acuerdo con las Farc Sometimiento: con principios de oportunidad

De otro lado, recordó que uno de los grandes inconvenientes que tuvo la Paz Total fue que Danilo Rueda, exalto comisionado de Paz, fue “muy lapso” en las concesiones a los grupos criminales.

¿Qué dicen desde Cambio Radical?

El representante Triana celebró que el nuevo Gobierno “le pusiera fin al cúmulo de concesiones absurdas” que se les entregaron a los grupos armados “que nunca demostraron una actitud seria de negociación”.

Puede leer: Víctimas del Catatumbo respaldan el fin de la Paz Total: “Sufrimos el flagelo de la guerra”

Cuestionó que el gobierno Petro no haya creado un marco jurídico para la Paz Total, algo que la nueva administración corregirá, pero no sin antes recuperar el control del Estado.

“Hablar en este momento de un marco de sometimiento no le conviene al Gobierno”, indicó.

¿Qué pasará con personas en zonas de ubicación?

Triana aseguró que ese es uno de los puntos más confusos de la Paz Total porque se sentaron a dialogar al mismo tiempo con nueve grupos criminales.

En contexto: Gobierno de Abelardo le pone fin a mesas de diálogo con disidencias de ‘Calarcá’ y otros grupos

“El Gobierno actual no tiene ninguna concesión por cuenta de la Paz Total y está en la tarea de recuperar el control territorial que se perdió y que la fuerza pública recupere la honra de los colombianos”, afirmó.

“La Paz Total ha muerto, ha desaparecido”, concluyó.

Escuche el debate completo aquí: