Así se prepara Colombia para su presentación ante la Asamblea General de la ONU en Nueva York

Nueva York es el epicentro de la sesión 81 de la Asamblea General de Naciones Unidas, el evento más importante de la diplomacia mundial, que contará este año con la presencia de 71 jefes de Estado.

En el caso de Colombia, el vicepresidente José Manuel Restrepo representa al Gobierno, ante la promesa del presidente Abelardo de la Espriella de no salir del país en cuatro años.

La delegación del Gobierno la integra también el canciller Ómar Bula, la embajadora de Colombia en Washington, María Consuelo Araujo y el embajador ante la ONU, Mauricio Gaona.

La agenda del gobierno de Abelardo De La Espriella inició con una serie de encuentros con delegaciones internacionales y jefes de Estado, entre ellos el presidente de la República Dominicana, Luis Abinadir, con quien discutieron sobre nuevos mecanismos de cooperación.

Otra reunión clave de la delegación colombiana fue con la enviada especial para el Escudo de las Américas, Kristi Noem, y el secretario de Estado adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental, Juan Pablo Segura. En un encuentro en el que estructuraron la agenda para trabajar contra las organizaciones criminales transnacionales, fortalecer la seguridad y la estabilidad como la base para una mayor inversión y crecimiento.

En Nueva York, el canciller Omar Bula se reunió con su homólogo de Bolivia, Héctor Huanca, para avanzar en la agenda bilateral y continuar impulsando medidas contra el crimen organizado transnacional, la trata de personas y el tráfico ilícito de migrantes.

Agenda martes

Hoy la comitiva del gobierno colombiano participa en la apertura del Debate General del 81.º periodo de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas, donde presentan ante la comunidad internacional los nuevos lineamientos de la política exterior de La Patria Milagro.

Esta iniciativa contempla apuestas que responden a las necesidades de los colombianos: comercio e inversión, seguridad y defensa, innovación y tecnología, y alianzas estratégicas.